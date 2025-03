Daniela Albuquerque posta cliques raros das filhas durante passeio de lancha

A apresentadora Daniela Albuquerque compartilhou fotos de sua viagem para Angra dos Reis ao lado do marido e das filhas

Daniela Albuquerque chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 6, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem com o marido e as filhas.

A apresentadora está em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e aproveitou o dia ensolarado para curtir um passeio de lancha. Para o momento de lazer, a famosa surgiu usando um biquíni estampado, uma saia e uma camisa branca.

Além disso, Daniela mostrou fotos das filhas, Alice, de 12 anos, e Antonella, de 10, durante o passeio de lancha e de helicóptero, e outros momentos da viagem, entre eles, com o marido, o empresário e presidente da RedeTV! Amilcare Dallevo. "Angra dos Reis", escreveu na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Lindíssima", disse uma seguidora. "Muito linda essa mulher", escreveu outro. "Família maravilhosa, Deus abençoe grandemente", falou uma fã. "Que perfeição, paisagem linda", comentou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Albuquerque🌟🎭🎬🦁 (@danialbuquerquetv)

Daniela Albuquerque revela item inusitado que tem na bolsa

A apresentadora Daniela Albuquerque participou do programa Companhia Certa, de Ronnie Von, na RedeTV!, e contou curiosidades de sua vida. Ela participou do quadro 'O que levo na bolsa?' e revelou itens inusitados que fazem parte do seu dia a dia.

A comunicadora contou que sempre tem uma gaita em sua bolsa. Isso porque ela adora tocar quando está presa no trânsito de São Paulo. "Sabe quando a gente fica muito no trânsito, engarrafado, que não consegue andar? Estressa, mas quando estou com isso [gaita] não me estresso. Coloco uma música de fundo, normalmente country, e fico meio que tocando junto com a música", disse ela. Além disso, Albuquerque sempre leva um livro e uma agenda em italiano para treinar o idioma. Saiba mais!

Leia também:Daniela Albuquerque impressiona ao exibir corpo sarado: 'Maravilhosa'