Casamento de Isis Valverde contará com time de padrinhos famosos

Nos preparativos para o casamento, a atriz Isis Valverde terá celebridades compondo o time de padrinhos; confira quem são

Isis Valverde e Marcus Buaiz estão à todo vapor com os preparativos para o casamento! Noivos desde dezembro de 2023, o casal está junto desde o primeiro semestre do ano passado, quando foram vistos trocando carinhos em Paris. Agora, a cerimônia acontecerá em maio de 2025, contando com famosos no time de padrinhos.

Segundo informações da Quem, serão 14 casais de padrinhos, entre eles, os atores Thaila Ayala e Renato Góes. Outra convidada famosa que será madrinha na celebração é a atriz Mariana Ximenes, que entrará no local do casamento ao lado de um amigo da noiva.

Conforme apurado pelo portal LeoDias, Marcus e Isis reservaram um aeroporto executivo para receber os convidados que chegarão à região de Jarinu, no interior de São Paulo, em aviões particulares para a cerimônia. Estima-se que o local, alugado pelo casal, receba aproximadamente 60 jatos no dia 3 de maio de 2025, com a possibilidade de decolagens tanto durante o dia quanto à noite.

Vale lembrar que o casamento terá a presença de mais de 180 convidados e será realizado na Ville La Rochelle, um sítio procurado para a realização de eventos de luxo que simula vilas francesas.

Isis Valverde curtiu fim de semana com o noivo, o filho e enteados recentemente

Isis Valverde e Marcus Buaiz reuniram os filhos para curtirem o fim de semana no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o empresário compartilhou algumas fotos do momento de lazer na companhia da noiva, dos filhos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 10, além do enteado, Rael, de cinco.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, eles aparecem em restaurantes e também curtindo alguns passeios. As crianças também se divertem juntas, mostrando que todos estão se dando muito bem. Na legenda, Buaiz celebrou o período em família. "Esse final de semana foi 'Family in Rio'", escreveu ele, fazendo referência ao festival Rock in Rio.

O post encantou os internautas. "Que família linda!", disse uma seguidora. "Família linda e charmosa. Adoro ver os três meninos juntos, amizade para sempre", comentou outra. "Família linda! Casa cheia. Nada melhor no mundo", falou uma fã.

Vale lembrar que Rael é filho de Isis com André Resende. Já José Marcus e João Francisco são filhos do empresário com a cantora e ex-BBB Wanessa Camargo.

