Médica explica diagnóstico de Compadre Washington: 'Condição de alerta'

Vocalista da banda É o Tchan!, Compadre Washington, foi internado com diagnóstico preocupante em 2023

Um show de Compadre Washington (63) na cidade de São Sebastião do Passé, região metropolitana de Salvador, em junho de 2023, foi interrompido após o cantor passar mal e ser levado para o hospital às pressas. O vocalista da banda É o Tchan ficou internado e recebeu o diagnóstico de crise de hipertensão arterial.

CARAS Brasil conversa com a Dra. Cibele Spinelli, médica nutróloga, que relembra os perigos da doença em caso de falta de tratamento. Além disso, a especialista revela os principais cuidados para quem já tem o diagnóstico e explica quando o problema é grave.

"A hipertensão arterial é considerada grave ou hipertensão estágio 3 quando a pressão sistólica é igual ou superior a 180 mmHg e/ou a pressão diastólica é igual ou superior a 120 mmHg. Essa é uma condição de alerta, especialmente se acompanhada de sintomas como dor no peito, falta de ar, cefaleia intensa, confusão mental ou visão turva, indicando risco de complicações agudas, como AVC ou infarto", alerta.

O tratamento da hipertensão envolve uma combinação de mudanças no estilo de vida e, em muitos casos, medicamentos. O cantor do grupo É o Tchan adotou um estilo de vida mais saudável e tem controlado o problema. O diagnóstico não tem cura, assim como a especialista explicou na situação do cantor Sidney Magal (74). As recomendações incluem:

Dieta saudável: adotar a dieta DASH, rica em frutas, vegetais, grãos integrais e laticínios com baixo teor de gordura, e reduzir o consumo de sal, alimentos processados e gorduras saturadas,

Redução do sódio: Consumir menos de 5 g de sal por dia (aproximadamente uma colher de chá);

Prática de atividade física: Pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana;

Controle do peso: Manter um peso saudável;

Cessar o tabagismo: O cigarro agrava o risco cardiovascular;

Moderação no consumo de álcool;

Controle do estresse;

Medicamentos anti-hipertensivos.

Se não tratada, a hipertensão arterial pode ser um fato grave e trazer sérias consequências para a saúde do paciente. Segundo a médica, pode até reduzir a expectativa de vida e provocar outras doenças graves.