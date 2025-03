Após anunciar depressão, Padre Fábio de Melo grava DVD em Recife

O sacerdote e cantor Padre Fábio de Melo confessou em janeiro a sua "vontade de deixar de viver" após anunciar nova luta contra a depressão

Padre Fábio de Melo está de volta aos palcos . Após anunciar pausa na carreira diante de uma nova luta contra a depressão, ele gravou seu DVD no Marco Zero, em Recife, na noite desta quinta-feira, 6. Com o tema 'renascimento', o show da gravação do DVD destaca a superação da depressão vivida pelo sacerdote.

No repertóro da apresentação, os fiéis puderam conferir as canções: O Bem, de Arlindo Cruz, Clareou, de Diogo Nogueira, Nas Asas do Senhor, entre outras. Em clima de carnaval, o religioso arriscou até passos de samba, arrancando gritos do público.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Comunidade Obra de Maria (@obrademariaoficial)

Luta contra a depressão

Em janeiro, Padre Fábio de Melo compartilhou um vídeo no qual abriu seu coração. Na legenda da publicação, o religioso, que recentemente expôs seu diagnóstico de depressão, escreveu uma confissão.

"Foi à beira do abismo que eu sempre andei, desde menino. Tudo em excesso, alegria demais, tristeza demais, amor demais, ódio demais. No avesso de toda alma que hospeda a melancolia, eram muitas loucuras, muitos delírios", começou de forma poética.

"Já me acusaram de ser muito emocionado, falaram como se fosse um defeito, mas eu sei que não é. Quem conduz a minha alma pela mão são elas, as emoções", seguiu.

"Desta particularidade, nascem minhas riquezas, mas também os meus limites", acrescentou. E confessou que até nos momentos felizes, a tristeza o invade. "Minha alma sob sombra tem o hábito de viver nas alegrias consciente de que elas estão terminando. Sim, antes mesmo que se findem, eu já estou chorando de saudade delas. Quando vem a tristeza, eu sou invadido pela convicção de que será definitiva."

E falou sobre o uso de medicação. "Este sou eu, um ser melancólico que, de vez em quando, adoece de tanta tristeza. Tristeza não é doença, eu sei, mas, às vezes, é. Quando sinto que está retirando a minha vontade de viver, preciso dar ao meu cérebro um amparo químico, uma ajuda para que os excessos doentios voltem a ser excessos criativos", contou.

"O grande desafio, minha gente, é chegar à medida exata. Curar a tristeza, mas sem que a medicação me roube a poesia", concluiu.

Leia também: Com depressão, Padre Fábio de Melo fala sobre fé: "Não é falta de Deus"