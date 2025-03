BBB 25: Brothers disputam prova de resistência em busca da liderança

Na noite desta quinta-feira, 6, os participantes do BBB 25 iniciaram mais uma prova do líder de resistência. Saiba quem está na disputa

Na noite desta quinta-feira, 6, os participantes do BBB 25 iniciaram mais uma prova do líder de resistência. A dinâmica exige que os brothers e sister sejam agéis para apertar um botão, mas não podem cair de uma base onde devem ficar em pé por um longo tempo.

Na primeira fase da disputa, 3 participantes foram eliminados da prova. Eles saíram após os outros participantes retirarem os produtos deles de uma bancada. Os escolhidos foram: Diego Hypolito, Thamiris e João Pedro.

Então, a prova de resistência começou com: Maike, João Gabriel, Guilherme, Vitória, Vinicius, Eva, Gracyanne, Renata, Daniele, Aline, Delma e Vilma.

Na prova, eles devem ficar em pé em uma base preta e apertar o botão sempre que aparecer um alerta no telão. A missão é ficar na posição por mais tempo. Durante a dinâmica, quem ficar em último três vezes terá a base é diminuída. Eles não podem sair da sua base, não podem deitar ou sentar na base. Caso não apertem o botão, eles também é eliminados. E a direção também fará rodadas eliminatórias.

Dinâmica da semana no BBB 25

Na sexta-feira, 7, os participantes vão consagrar o novo líder, que será o vencedor da prova de resistência. O líder vai colocar 5 pessoas na Mira do Líder. No sábado, 8, os brothers disputam a Prova do Anjo.

No domingo, 9, pela manhã, o Big Fone vai tocar e quem atender poderá ir em uma Loja Secreta. Lá, a pessoa encontrará várias opções de Poderes para comprar, como: Poder de Anular, Poder do Não, Poder do Dois, Poder do Desvio, Poder da Imunidade e Poder Supremo.

Durante a noite de domingo, eles vão formar mais um paredão triplo. O comprador do Poder vai usá-lo dentro do momento determinado pelo poder. O Anjo vai imunizar uma pessoa; o líder empareda uma pessoa; um participante será emparedado pelo voto da casa; 1 contragolpe do mais votado pela casa; 1 contragolpe do contragolpeado. Três pessoas disputam a prova Bate-volta e uma pessoa se casa.

Na terça-feira, 11, uma pessoa será eliminada.