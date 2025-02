Elaine Mickely se espanta com preço cobrado para lavar vestido de noiva da filha

A influenciadora Elaine Mickely ficou assustada com o preço para lavar a seco o vestido de noiva da filha, Luma Cesar: "Não tem condições"

Nesta quarta-feira, 26, Elaine Mickely usou as redes sociais para desabafar sobre o susto que levou ao conferir o valor que a lavanderia cobra para lavar a seco o vestido de noiva usado por sua filha, Luma Cesar. A primogênita de Elaine e Cesar Filho se casou com o empresário inglês Ed Beccle no dia 8 de fevereiro, em cerimônia realizada no Ceará.

"Sabe quanto me pediram para lavar esse vestido zibeline (tecido de luxo) duplo? Chuta qual o valor para lavar a seco! Porque tem que lavar a seco, esse vestido não pode nem passar com steamer, deu até um trabalhinho no dia (do casamento) porque passa de um lado e amassa do outro... Mas chuta! Quatro mil reais foi o que a lavanderia me pediu para lavar esse vestido! Não tem condições", disse a influenciadora.

Na sequência, ela pediu indicações de lugares para os seguidores. "Vou ter que pesquisar, pesquisar, pesquisar porque não tinha ideia do valor. Chocada! E precisa lavar", ressaltou ela, mostrando que a barra do vestido estava suja.

Vale destacar que o vestido usado por Luma no dia da cerimônia foi feito sob medida pelo estilista Lucas Anderi. Responsável por criar vestidos para estrelas como Larissa Manoela, os vestidos do profissional custam em torno de R$ 30 mil.

Elaine Mickely ressalta relação com Cesar Filho após os filhos saírem de casa

Em conversa com os seguidores na quinta-feira, 20, Elaine Mickely refletiu sobre sua relação com Cesar Filho após os casamentos dos filhos, Luma e Luigi Cesar. Agora que a primogênita está em lua de mel com o empresário inglês Ed Beccle, a influenciadora contou que o clima de romance entre ela e o jornalista se intensificou na mansão onde vivem em Alphaville, Grande São Paulo.

"Tem muitas questões aqui sobre a síndrome do ninho vazio... Eu queria muito dizer aqui para vocês a importância do relacionamento de um casal. Eu e o Cesar estamos mais cúmplices, mais agarradinhos e namorandinhos do que nunca. Agora que a Luma está de lua de mel, estamos mais unidos do que nunca. É tão importante trazer esse equilíbrio para o casamento, de você e o seu marido serem felizes e se preencherem sem a presença dos filhos", destacou Elaine. Veja mais detalhes!

