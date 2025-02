Yasmin Santos pede Maria Venture em casamento; veja o momento

Yasmin Santos e Maria Venture estão noivas! A cantora pediu a mão da influenciadora em casamento durante um piquenique no parque

A cantoraYasmin Santose a influenciadora digitalMaria Venture estão noivas! Na manhã deste sábado, 22, a sertaneja revelou aos fãs que pediu a mão da companheira em casamento durante um piquenique no parque.

Em uma publicação nas redes sociais, Maria contou que o pedido de casamento aconteceu no dia 8 de fevereiro. "Estamos noivas", celebrou a influenciadora ao compartilhar um vídeo mostrando como foi o momento. "Eu te amo muito! você é a minha maior certeza todos os dias", escreveu Yasmin nos comentários.

Antes do pedido, Yasmin deu alguns presentes para a amada. O primeiro deles foi uma flor. Seguido de um caderninho que conta alguns momentos da história do casal. "São muitos momentos", comentou a cantora, que logo em seguida leu uma carta de amor para a companheira.

Depois de ler a declaração, Maria ganhou um caderno para escrever tudo o que a fez se apaixonar pela sertaneja. A artista prometeu que fará o mesmo, mas elas só poderão ler o que está escrito se decidirem terminar ou se completarem 25 anos de casadas.

"Como a gente não vai terminar, gostaria de saber se você aceita ser minha noiva", perguntou a cantora, que mostrou uma caixinha com a aliança. Maria não escondeu a emoção e aceitou o pedido. As duas, então, mostraram o anel de compromisso. "Temos duas noivinhas aqui", disse Maria, que logo depois deu um beijo na cantora.

Vale lembrar que as duas se conheceram em dezembro de 2023 e confirmaram o romance em março do ano passado. Em maio, trocaram declarações nas redes pela primeira vez. Em outubro, Maria Venture contou como é a divisão de contar com a companheira.

Veja como foi o pedido de casamento: