De biquíni, Ana Maria Braga chama atenção ao mostrar vídeo em praia deserta: 'Lindona

A apresentadora Ana Maria Braga tirou alguns dias de folga do Mais Você, da Globo, e está aproveitando o descanso em uma praia deserta na Bahia

A apresentadora Ana Maria Braga tirou alguns dias de folga do Mais Você, da Globo, e está em uma praia deserta na Bahia na companhia do namorado, o jornalista Fábio Arruda. Nesta sexta-feira, 7, ela chamou atenção de seus seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo em que aparece caminhando pela areia à beira-mar.

No vídeo compartilhado, ela aparece caminhando pela praia e brincou que não se lembra em que dia da semana está. "Nada ali. Você para, olha para trás e nada ali. Aí fala 'meu Deus, o que aconteceu no mundo?' Bahia, nossa. Que lugar encantado. Aí a gente anda, anda, anda, anda. Andar na esteira que nada. Andar na esteira do mar. Na praia. Que dia é hoje mesmo? Oremos, oremos. Obrigada, meu Deus", disse ela.

E complementou na legenda: "Caminhar na beira do mar me traz paz. O som das ondas, o vento no rosto, a imensidão… tudo me faz refletir e sentir a vida de um jeito mais leve. Sempre saio renovada. E você? Também gosta desse momento?"

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Lindona !! Sou sua fã garota", disse um. "Amo caminhar na beira do mar... molhando os pés, apreciando cada pedacinho do caminho", opinou outra. "Um paraíso...também amo o mar da Bahia, aproveita muito!!", escreveu uma terceira pessoa.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

A apresentadora pegou folga do Mais Você e deixou a atração por conta de Fabrício Battaglini e Talitha Morete. Desde então, tem publicado registros de sua viagem. Na última segunda-feira, 3, ela compartilhou em suas redes sociais que saiu para aproveitar um passeio na praia com seu namorado. "Dias de paz e tranquilidade", declarou Ana Maria na legenda da publicação.

Já na quarta, 5, ela aproveitou para renovar o bronzeado."Paraíso", escreveu Ana Maria na legenda da publicação, recebendo vários elogios dos internautas.

