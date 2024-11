Filha de Tom Cavalcante vai casar! Saiba quem é o noivo

Filha de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante anuncia que está noiva de cantor sertanejo e exibe o anel de noivado. Conheça o eleito

Filha do humorista Tom Cavalcante, a influencer Maria Cavalcante está noiva! Ela anunciou o novo status de relacionamento na noite de quinta-feira, 7, por meio de um post nas redes sociais.

Na foto, ela e o noivo, o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, exibiram as alianças e o anel de noivado. “Noivos”, disse ela na legenda. Nos comentários, o pai dela reagiu: “Deus de amor os abençoe”.

O pedido de noivado aconteceu no final de outubro durante uma viagem do casal para o nordeste brasileiro. Vale lembrar que Maria e Cristiano estão juntos há alguns meses e assumiram o romance em setembro de 2024.

Cristiano Deyvid é cantor sertanejo e forma dupla com Jonatha. Nas redes sociais, ele tem cerca de 119 mil seguidores e costuma compartilhar trechos de seus shows e também momentos de lazer, como as viagens e seus dias de descanso.

Noivo de Maria Cavalcante foi acusado de traição e negou

Quando assumiu o namoro com Maria Cavalcante, o cantor Cristiano Deyvid foi alvo de rumores de que teria traído a ex-namorada, Sara de Castro. Porém, ele negou os rumores e afirmou que já estava solteiro quando se envolveu com Maria.

O sertanejo enalteceu a ex, dizendo que ela é parceira e que lhe apresentou à igreja, além de ter lhe ajudado em evoluir em diversas áreas da vida. O cantor falou que eles não estavam bem. "Não tava tendo conexão em alguns setores do relacionamento...", disse.

Inclusive, Maria Cavalcante escreveu um longo texto em seus stories para defender o namorado. "Jamais julgue alguém pelo que você ouviu dizer, antes conheça o outro lado da história. Você pode atacar alguém apenas por não entender que toda história tem seus dois lados e nem sempre a verdade é o que parece", iniciou a jovem.

"Seja generoso com todos a sua volta! Não passe por essa vida sendo apontado como mais um do grupo de haters que assassinaram reputações e que levaram e levam muitos ao suicídio! Repito, o tribunal da internet já condenou pessoas, matou inocentes injustamente. Vocês sabem do que estou falando", pediu para cessarem com as acusações e desabafou mais.