Filha de Tom Cavalcante troca declarações com o novo namorado

Após assumirem o namoro há um mês publicamente, filha de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante, e o namorado trocam declarações na rede social

A filha de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante, trocou declarações com seu novo namorado, o cantor Cristiano Deyvid, da dupla Jonathan & Cristiano. Após um mês de assumir o relacionamento publicamente, a herdeira do apresentador trocou novas declarações com o amado na rede social.

Com um vídeo com várias fotos de momentos junto, o casal mostrou toda a sua paixão e refletiu sobre a relação. É bom lembrar que, ao assumirem a relação, a ex de Cristiano o acusou de traição e eles precisaram se pronunciar para esclarecer a situação.

"Amar pode dar certo. O ser humano só pode existir em paz consigo mesmo se puder se relacionar com uma pessoa a quem diga, com palavras e gestos, “eu te amo” e de quem ouça com total sinceridade: “Eu também te amo”. Mas amar supõe evoluir todos os dias, conhecer o outro cada vez melhor, construir com ele um lugar no mundo em que as pessoas, ao entrar, sentirão que ali existe vida, carinho sincero, vontade de acertar", escreveram.



"Nos momentos de crise ou de mágoa, dizer “eu te amo” ao parceiro é ter a coragem de lhe dizer que ele fez algo de que você não gostou. Nos momentos de alegria e êxtase, dizer “eu te amo” é saber compartilhar essa alegria com quem você ama, abrindo seu coração sem reservas. Nos momentos de dor, dizer “eu te amo” é talvez não dizer nada, mas deixar evidente ao outro que você está ao seu lado aconteça o que acontecer. Nos momentos em que você perceber que errou, a melhor maneira de dizer “eu te amo” é simplesmente dizer: “Desculpe pelo meu erro”", disseram.



"Nos momentos em que o outro errou, e está triste porque cometeu o erro, a melhor maneira de dizer “eu te amo” é se aproximar lentamente dele, colocar a mão em seu ombro e dizer suavemente: “Tudo bem, já ficou para trás”. Amar pode dar certo é a frase mais simples possível para traduzir a convicção de que nascemos para amar e ser amados, e que nossa felicidade consiste em realizar essa missão", falaram.

Filha de Tom Cavalcante se defendeu após assumir namoro

Diante das acusações e repercussão de seu namoro com o cantor, Maria Cavalcante escreveu um longo texto em seus stories. "Jamais julgue alguém pelo que você ouviu dizer, antes conheça o outro lado da história. Você pode atacar alguém apenas por não entender que toda história tem seus dois lados e nem sempre a verdade é o que parece", iniciou a jovem.

"Seja generoso com todos a sua volta! Não passe por essa vida sendo apontado como mais um do grupo de haters que assassinaram reputações e que levaram e levam muitos ao suicídio! Repito, o tribunal da internet já condenou pessoas, matou inocentes injustamente. Vocês sabem do que estou falando", pediu para cessarem com as acusações e desabafou mais.

