Filha de Tom Cavalcante se pronuncia após ex do namorado dizer que foi traída

Após assumir namoro com cantor sertanejo, filha de Tom Cavalcante se pronuncia por relacionamento ser apontado como traição; entenda o que houve

A filha de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante, revelou nos últimos dias que está um relacionamento com Cristiano Deyvid, da dupla Jonathan & Cristiano. Após assumir o namoro na rede social com fotos, a ex-namorada do sertanejo fez uma série de vídeos acusando o artista de traição.

A moça que se diz traída por Cristiano, Sara de Castro, deu sua versão da história e contou que achava que estava noiva do cantor até ele postar fotos com a herdeira do humorista. Diante das acusações, Maria Cavalcante e o eleito também se pronunciaram.

Sara de Castro alegou: "Eu e Cristiano éramos noivos até ontem, meio-dia. Cristiano viajou para São Paulo semana passada, estava tudo super bem, tínhamos acabado de voltar de uma viagem a Salvador. No sábado, fui deixar ele na rodoviária e estávamos falando de planos para crescer juntos".

"Até uma semana atrás falava em casamento, em ter filho. Ainda bem que não engravidei, porque nós tentamos por seis meses, mas tive que voltar a tomar um remédio para ansiedade. É isso, gente, as pessoas se vendem para ter fama”, falou a ex do sertanejo.

Cristano então se defendeu dizendo que não estava mais com Sara ao assumir o romance com a herdeira de Tom Cavalcante. O sertanejo enalteceu a ex, dizendo que ela é parceira e que lhe apresentou à igreja, além de ter lhe ajudado em evoluir em diversas áreas da vida. O cantor falou que eles não estavam bem. "Não tava tendo conexão em alguns setores do relacionamento...", disse.

Filha de Tom Cavalcante se defendeu

Diante das acusações e repercussão, Maria Cavalcante escreveu um longo texto em seus stories. "Jamais julgue alguém pelo que você ouviu dizer, antes conheça o outro lado da história. Você pode atacar alguém apenas por não entender que toda história tem seus dois lados e nem sempre a verdade é o que parece", iniciou a jovem.

"Seja generoso com todos a sua volta! Não passe por essa vida sendo apontado como mais um do grupo de haters que assassinaram reputações e que levaram e levam muitos ao suicídio! Repito, o tribunal da internet já condenou pessoas, matou inocentes injustamente. Vocês sabem do que estou falando", pediu para cessarem com as acusações e desabafou mais.

