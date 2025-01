Com a chegada de 2025, saiba quais ex-BBBs iniciaram o ano noivos

Além da expectativa para o BBB 25, alguns participantes de edições anteriores iniciaram o ano com planos para subir ao altar; saiba quais

Com a estreia do BBB 25 marcada para 13 de janeiro, a expectativa já toma conta dos fãs do reality. Enquanto isso, alguns ex-participantes têm ainda mais motivos para celebrar fora da casa. De pedidos de casamento emocionantes em Paris a momentos especiais com amigos e familiares, descubra quais ex-BBBs começaram 2025 com alianças de noivado e planos para o altar!

Isabelle e Matteus

O casal que conquistou o público do BBB 24 continua encantando os fãs após o reality. Isabelle Nogueira e Matteus, que chegaram juntos à final da edição, agora planejam se casar em 2025. O pedido de casamento aconteceu de forma cinematográfica: Matteus surpreendeu Isabelle durante uma viagem a Paris.

"Estou muito feliz, emocionada e grata. O Matteus é um príncipe, um grande parceiro para dividir a vida, sempre alto-astral, me colocando para cima", revelou Isabelle ao gshow. A influencer contou que o pedido foi totalmente inesperado e planejado pelo noivo, que a deixou de costas para uma sessão de fotos, admirando o castelo, antes de dizer: "pode virar". Quando se virou, lá estava ele, ajoelhado, com o anel em mãos.

MC Binn e Ana Laura

O clima de romance em Paris também inspirou MC Binn, que fez um pedido de casamento inesquecível para sua namorada, Ana Laura. Durante um passeio na cidade luz, Binn aproveitou um momento em que falavam sobre curiosidades da Torre Eiffel para se ajoelhar e fazer o pedido.

"Quer se casar comigo?", perguntou o ex-brother, emocionando Ana, que disse "sim" entre sorrisos e lágrimas. O momento foi compartilhado nas redes sociais, com a legenda: "Pedi ela em casamento", encantando os fãs do casal.

Juliette e Kaique Cerveny

Kaique Cerveny escolheu uma ocasião especial para pedir Juliette em casamento: um jantar de aniversário antecipado, cercado por familiares e amigos íntimos. Durante a celebração, o atleta de crossfit emocionou a ex-sister com uma declaração cheia de amor e admiração.

"Sou o cara mais feliz do mundo. Você mudou muita coisa na minha vida, me ensinou sobre o amor, companheirismo, tem um coração muito puro, admiro muito", disse ele durante o pedido, que contou ainda com a bênção de Fátima Freire, mãe de Juliette.

Kaique revelou que já havia feito o pedido em um momento íntimo do casal, mas considerou importante oficializar diante das pessoas mais importantes para Juliette.

Gustavo Marsengo e Laís Caldas

Mais um casal que se conheceu no BBB está pronto para subir ao altar! Gustavo Marsengo e Laís Caldas, que começaram a namorar após a edição de 2022, noivaram em 2023 e já fizeram planos para o casamento no civil, previsto para o início de 2025.

Em entrevista recente ao podcast De Hoje a Oito, com Kadu Brandão, o ex-BBB Gustavo Marsengo revelou que o tão esperado casamento com Laís Caldas foi adiado. Segundo Gustavo, a ideia inicial era realizar a cerimônia ainda em 2024, mas questões burocráticas acabaram interferindo nos planos. "Eu queria casar esse ano, mas fui impedido pela burocracia que reina nesse país. Coisa complicada. A gente vai ao cartório e tem que atualizar a certidão de nascimento. Já demora isso. Aí você tem que voltar com as testemunhas. Até conseguir fazer tudo demorou um pouco", disse o bacharel em Direito.

Thalyta e Jaderson

Thalyta, a segunda eliminada do BBB 24, também teve um pedido de casamento marcante. No Dia dos Namorados, Jaderson Louzada surpreendeu a ex-sister com um buquê de flores durante um concerto à luz de velas.

"Meu Deus! Ele preparou uma surpresa para mim junto com o pessoal: me pediu em noivado! Eu sou uma noiva!", compartilhou Thalyta em suas redes sociais, emocionada ao lado do noivo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thalyta Alves 🌟 (@thalytaa_alves)

Noivos, Laís Caldas e Gustavo Marsengo revelam se planejam aumentar a família

O casal Laís Caldas e Gustavo Marsengo estão se preparando para subir ao altar em breve! Os dois, que se conheceram no BBB 22, da TV Globo, e iniciaram o romance dentro do confinamento, marcaram presença no chá revelação do bebê de Brunna Gonçalves e Ludmilla, realizado no último dia 17.

Aproveitando o tema 'filho', o casal abriu o jogo e revelou que possuem planos de aumentar a família. Em entrevista ao portal LeoDias, Laís e Gustavo não esconderam o quanto desejam construir uma família logo após o casamento. Confira!

Leia também:Taróloga faz previsão de atrizes que vão engravidar em 2025; saiba quem