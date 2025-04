Voz do hit 'Musa do Verão', Felipe Dylon dá aulas de música em escola no RJ

O cantor Felipe Dylon, que ficou famoso com a canção nos anos 2000, agora é professor de violão e guitarra na escola de artes da mãe no Rio de Janeiro

O cantor Felipe Dylon, de 37 anos, agora dá aulas de violão e guitarra na escola de artes da mãe, Maria Lúcia Priolli, no Rio de Janeiro. O artista ficou famoso nos anos 2000 após embalar o hit 'Musa do Verão' e conquistar o topo das paradas musicais na época. A novidade foi anunciada por ele por meio de seu perfil no Instagram neste sábado, 5.

“É com muito carinho que comunicamos a todos, que inauguramos nossa Escola de Música. Aqui em Ipanema ao lado do metrô”, escreveu na legenda da publicação.

Além de divulgar seu trabalho como professor, Dylon apresentou outras atividades oferecidas pela escola de artes de sua mãe. O espaço conta com aulas de musicalização, repertório, teatro, teatro musical e dança, voltadas para todas as idades, desde iniciantes até os mais avançados.

Na seção de comentários, os seguidores reagiram: "Que legal essa oportunidade de aprender e estar mais pertinho do Felipe Dylon"; "Aprender com o melhor. Quem nao se inscrever esta vivendo errado" e "O melhor", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação.

Confira:

Carreira

Vale lembrar que, após o sucesso estrondoso de Musa do Verão, Felipe Dylon lançou outros álbuns e participou de programas de televisão, como a Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão, em 2005. Além de ser professor de música, o cantor segue se apresentando em shows.

Inclusive, o hit dos anos 2000 voltou a fazer sucesso entre as novas gerações após ganhar uma nova versão voltada ao gênero funk, na voz de Luísa Sonza e do DJ Marshmello.

