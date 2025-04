A influencer Jojo Todynho faz um vídeo para se pronunciar após ser julgada por dar item à amiga que, segundo a cantora, notou que ela necessitava

Nesta sexta-feira, 4. a influencer Jojo Todynho, de 28 anos, decidiu vir, por meio de um vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram, falar sobre as críticas que recebeu a respeito do presente que deu a sua amiga. Isso porque a famosa deu um celular pra moça após notar que ela necessitava de um .

No início do vídeo, Jojo esclarece que tentou falar com a amiga, mas ela estava sem celular. Diante disso, para resolver o problema, a cantora presentou a moça com um smartphone.

“Eu fui lá e abençoei ela com o telefone. Aí, ontem, ela mandou mensagem falando pra mim que queria devolver o telefone. Eu falei: ‘Ué, por quê?’. Ela: ‘Não, porque uma vizinha veio falar pra mim que eu sou interesseira, que estou metida porque eu ganhei um telefone da Jojo Todynho’”, iniciou.

“Aí eu falei assim: ‘Fala pra ela que, antes de eu ser Jojo, eu fui Jordana, e que ela não sabe e não conhece a nossa história. E, se você devolver esse telefone, acabou nossa amizade.’ E ela é uma pessoa totalmente discreta, da igreja, um outro mundo que ela vive”, continuou.

“Isso é algo que me rodeia muito, e eu vim falar com vocês. Só se incomoda com o que o outro ganha ou vive quem não vive. Porque, se fosse ela ganhando o telefone, ela não usaria essas palavras”, disparou a ex-funkeira.

Por fim, Jojo afirma que sempre irá ajudar as pessoas de seu convívio com o que puder. “Seja em relacionamento, seja em amizade, seja em família, seja onde for: quem estiver ao meu lado e eu puder proporcionar coisas boas, eu farei. E se é interesseiro ou interesseira, isso não diz respeito a ninguém”, encerrou.

Jojo Todynho veste calça que usava antes de perder mais de 80kg

Jojo Todynho perdeu mais de 80kg e supreendeu os fãs ao compartilhar nos stories de seu perfil no Instagram um vídeo mostrando a sua calça antiga.

Na ocasião, ela mostrou a vestimenta que usava antes de iniciar o seu processo de emgracimento, em 2023, e hoje revela que consegue caber dentro de apenas uma perna da peça. Confira!

