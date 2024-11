Ex-BBB Isabelle explica sua reação ao pedido de casamento: 'Sexto sentido'

Ex-BBB Isabelle Nogueira revela qual foi o seu pensamento ao chegar no local do pedido de casamento do ex-BBB Matteus na França

A ex-BBB Isabelle Nogueira está noiva! Ela aceitou o pedido do ex-BBB Matteus Amaral no último final de semana durante a viagem do casal para um parque de diversões na região de Paris, na França. Agora, a morena explicou sua reação no momento do pedido.

Nas redes sociais, Isabelle relembrou como foi o momento em que viu Matteus ajoelhado com a aliança. "O fotógrafo estava fazendo foto minha de costas. Ele falou: fica de costas e finge que está olhando para o castelo. E eu já tinha feito outras olhando de costas. De repente, ele falou: pode virar. Quando eu olho, lembro que minha vista ficou em câmera lenta quando eu vi o Matteus ajoelhado. Quando eu voltei, tentei entender o que estava acontecendo e eu realmente não esperava. Eu não vi a caixa, não vi a aliança, não estava no meu radar o Matteus me pedir em casamento agora”, disse ela.

E completou: "Fiquei muito feliz, muito emocionada. E vocês sabem que eu fiquei muito emocionada, fizemos as fotos e quando olhei para o lado tinha um monte de gente aplaudindo. Eu cheguei lá e eu tive um sexto sentido, quando eu pisei naquele lugar, eu pensei: esse é um local de pedido de casamento. Aqui tem uma energia de pedido de casamento”.

