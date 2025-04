Nora de Huck, Duda Guerra surge com bolsa de grife em evento em SP

A jovem Duda Guerra, de 16 anos, vai a megaevento em shopping de São Paulo com item de luxo, que ela diz ter sido o primeiro a ser comprado com seu dinheiro

Neste sábado, 5, a influencer Duda Guerra, de 16 anos, namorada de Benício Huck, de 17, filho dos apresentadores Angelica e Luciano Huck , compareceu ao evento Talk com Moni, no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Para a ocasião, ela elegeu um look azul de renda e uma bolsa da Balenciaga de R$ 19 mil .

Inclusive, na última terça-feira, 1, Duda afirmou que o acessório de luxo foi a sua primeira compra com o próprio dinheiro . Isso porque a jovem trabalha com publicidade nas redes sociais e já revelou ter conquistado a independência financeira.

Foto: Clayton Felizardo/ BrazilNews Foto: Clayton Felizardo/ BrazilNews

Nova aquisição

Para mostrar o novo item, Duda Guerra gravou um vídeo mostrando a sua reação ao abrir a caixa da grife espanhola: "Unboxing da minha primeira compra com o meu próprio dinheiro, acho que eu nunca, nem uma vez, imaginei conseguir comprar uma bolsa dos sonhos com dinheiro do meu próprio trabalho. Isso é um sonho... Foi amor à primeira vista, quando eu olhei para ela eu falei assim, vai ter que ser, não tem jeito".

"Esse saco cinza tá até combinando com o meu look, viu? Olhem só essa bolsa, que escândalo! A alça dela fica maior, dá para regular o tamanho que eu quiser, se eu quiser usar de ombrinho, fica perfeita, dá para usar ela grandona, atravessada, enfim, gente, ela é perfeita. E olha só esses detalhes, o espelhinho de coração e esses brilhos aqui nela. Nossa, eu tô encantada. É a minha primeira bolsa jeans, então eu acho que vai dar para usar com vários looks, fazer várias combinações, eu amei esse primeiro presente", completou.

Duda Guerra abre embalagem e mostra acessório de luxo que comprou pic.twitter.com/8TLjDATKpa — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 5, 2025

