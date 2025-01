Taróloga faz previsão de atrizes que vão engravidar em 2025; saiba quem

A taróloga Isabel Fogaça foi a convidada do Mais Você desta quinta-feira, 2, e fez algumas previsões sobre quais famosas devem engravidar em 2025

A taróloga Isabel Fogaça foi a convidada do Mais Você desta quinta-feira, 2, e fez algumas previsões sobre quais famosas devem engravidar em 2025. Segundo a vidente, Sophie Charlotte e Aline Wirley podem ser mães de meninos. Já Tata Werneck deve dar à luz mais uma menina.

"Uma delas é a Sophie Charlotte, que eu sinto que vai ser mãe de um menininho em 2025. Sinto a energia da Tata Werneck, com grande possibilidade de gravidez, ela tende a ser mãe de uma menina novamente, a irmãzinha da Clara. Sinto também a energia da Aline Wirley, que tende a ser mãe de um menininho também em 2025", disse ela durante a atração.

Vale lembrar que Sophie Charlotte já é mãe de Otto de Oliveira, de 8 anos, fruto de sua relação com o ator Daniel de Oliveira. Já Tatá Werneck é mãe de Clara Maria, de 5 anos, de seu casamento com o ator Rafael Vitti. E Aline Wirley é casada com o ator Igor Rickli. Os dois são pais de Antonio e Fátima, de 10 anos, e Will, de 7.

Outras previsões

Ainda segundo a taróloga, as cartas relacionadas ao Mais Você apontam um ano no qual muitas pessoas farão revelações importantes no programa. "A Carta do Louco tem relação com leveza, com viagem, com criatividade, então eu sinto viagens que possivelmente vão ser internacionais, gastronomia diferente, pratos diferentes, esculturas diferentes. A gente tem a carta da sacerdotisa: a lua crescente no pé dela tem essa conexão com a fertilidade, então vai ter até um murmurinho de que pessoas que tomarem café com a Ana, que estiverem muito próximas da Ana em 2025, tem o risco grande de engravidar", revelou.

