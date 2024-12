MC Binn pede a namorada em noivado na Torre Eiffel, em Paris

MC Binn comemora o seu noivado com Ana Laura durante viagem para a Europa: ‘Eu me ajoelhei e fiz o pedido para ela’

O cantor e ex-BBB MC Binn está noivo! Ele pediu a namorada, Ana Laura, em noivado durante a viagem deles pela Europa. O casal fez uma parada em Paris, na França, durante a turnê dele e o rapaz aproveitou para viver um momento romântico.

Na manhã deste sábado, 14, ele fingiu que precisava gravar um vídeo com o cenário da Torre Eiffel e levou a namorada até o local. Lá, ele se ajoelhou e declarou o seu amor.

Binn ainda contou que teve a ajuda de sua equipe e de familiares para comprar o anel de noivado sem Ana desconfiar e tudo deu certo. ”A Ana é bem ligeira, mas tive que dar um jeitinho para ela não desconfiar de nada. Nós combinamos de fazer um vídeo com curiosidades da Torre Eiffel, só que no dia que nós chegamos já era bem de noite, não dava para ir na Torre. Hoje de manhã, a gente acordou cedo e fomos lá na Torre para tirar as fotos e fazer o vídeo. E, no meio do vídeo, eu me ajoelhei e fiz o pedido para ela”, afirmou.

Por sua vez, Ana Laura contou sobre a surpresa com o pedido. “Com certeza foi um dos dias mais felizes da minha vida e não vou esquecer nunca. Foi muito especial. Eu realmente não esperava, foi um surpresa total. Os meninos da equipe ajudaram ele nisso. Eles estavam escondendo a aliança. A gente foi para a França para ele fazer o show e eu sempre quis conhecer Paris. Eu falei para ele que tinha a vontade de ver a Torre Eiffel e fiquei na expectativa. No meio do vídeo, eu virei para a câmera e ele ajoelhou. Eu comecei a chorar, não aguentei. Foi uma mistura de felicidade com nervoso. Estou muito feliz. Realmente eu amo muito e não podia ser melhor”, disse ela.

Os dois estão juntos há 7 meses.

Ana Laura e MC Binn - Foto: Gaji

