Casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz: Veja detalhes do local da cerimônia

Uau! Local escolhido por Isis Valverde e Marcus Buaiz para celebrar o casamento no religioso remete aos charmosos vilarejos da Europa; veja as fotos

Isis Valverde está prestes a subir ao altar com Marcus Buaiz, com o tão aguardado casamento religioso marcado para o dia 3 de maio. A cerimônia promete ser um grande evento no interior de São Paulo, e a atriz está totalmente envolvida nos preparativos finais.

Na última quinta-feira, 28, Isis, acompanhada do noivo e do cerimonialista Dannilo Camargo, chegou ao Ville La Rochelle, em Jarinu, para acompanhar de perto os ajustes finais para o grande dia . O espaço, que será palco do casamento, é conhecido por sua atmosfera encantadora, que remete aos vilarejos europeus.

O cerimonialista também foi responsável pela organização do casamento de Sasha com João Lucas. O Ville La Rochelle, além de sua localização privilegiada, oferece acomodações de luxo, incluindo uma suíte exclusiva para a noiva, onde Isis se preparará com todo o conforto e elegância para o evento.

O local possui hospedagem com 5 dormitórios e 2 suítes externas. E recebe até 18 pessoas com conforto, equipado com cozinha, lavanderia, piscina e edícula.

Cantor amigo de Marcus Buaiz fará show no casamento com Isis Valverde

O casamento da atriz Isis Valverde com o empreendedor Marcus Buaiz está cada vez mais próximo! A cerimônia está prevista para o dia 3 de maio em Jarinu, São Paulo, e contará com a presença de um cantor famoso para animar os convidados.

De acordo com informações do portal GShow divulgadas na sexta-feira, 21, o cantor Silva foi o escolhido pelo casal para agitar o dia especial. Ele, que é amigo de Marcos Buaiz, deve cantar sucessos como Fica Tudo Bem, A Cor é Rosa e Um Pôr do Sol Na Praia.

Além do cantor Silva, a cantora Duda Beat pode ser mais uma das atrações do casamento. De acordo com o portal, a artista está em negociação para se apresentar na festa, mas sua participação ainda não foi confirmada.

