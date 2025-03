Cantor amigo de Marcus Buaiz fará show no casamento com Isis Valverde; saiba quem

O casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz, que acontece em maio, terá a presença de um cantor famoso. Saiba quem vai animar o evento

O casamento da atriz Isis Valverde com o empreendedor Marcus Buaiz está cada vez mais próximo! A cerimônia está prevista para o dia 3 de maio em Jarinu, São Paulo, e contará com a presença de um cantor famoso para animar os convidados.

De acordo com informações do portal GShow divulgadas nesta sexta-feira, 21, o cantor Silva foi o escolhido pelo casal para agitar o dia especial. Ele, que é amigo de Marcos Buaiz, deve cantar sucessos como Fica Tudo Bem, A Cor é Rosa e Um Pôr do Sol Na Praia.

Além do cantor Silva, a cantora Duda Beat pode ser mais uma das atrações do casamento. De acordo com o portal, a artista está em negociação para se apresentar na festa, mas sua participação ainda não foi confirmada.

Cardápio do casamento

O dia especial também terá um cardápio capaz de agradar até os paladares mais exigentes. O casal irá importar trufas brancas de Alba, na Itália. Os cogumelos subterrâneos crescem na região italiana de Piemonte e são os mais caros do mundo.

As trufas brancas frescas chegam a custar € 4.500 por quilo, o que equivale a cerca de R$ 28.400, de acordo com a Coldiretti, o maior grupo de comércio agrícola da Itália. A informação foi confirmada por uma fonte da Quem, próxima ao casal.

Além disso, o cardápio da festa ainda contará com outras iguarias como como camarões VG do Espírito Santo, lagostas do nordeste e queijos premiados de Minas Gerais.

