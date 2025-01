Casamento de Hulk e Camila: Veja os votos da segunda cerimônia do casal

O jogador de futebol Hulk e a esposa, Camila Ângelo, realizaram uma segunda cerimônia de casamento em João Pessoa, na Paraíba

O jogador de futebol Givanildo Vieira, mais conhecido como Hulk Paraíba, realizou uma segunda cerimônia de casamento com a médica Camila Ângelo na terça-feira, 7, em um resort luxuoso em João Pessoa, na Paraíba. Familiares, famosos e amigos próximos marcaram presença e prestigiaram a união do casal.

Assim como no primeiro casamento, ocorrido há menos de uma semana na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, os dois trocaram declarações durante os votos. Hulk e Camila estão juntos desde 2019 e são pais de duas meninas.

"Diferente do que muitos pensam, a nossa história não foi nada difícil. Difícil mesmo seria viver sem você. Passamos tanto tempo buscando algo ou alguém que preencha o vazio dentro de nós, que esquecemos de que o encontro não é apenas um ato externo. Ele é, na verdade, uma conexão profunda de duas almas que se reconhecem. Quando você estiver pronto, alguém que você também procurava, vai aparecer. O segredo desse encontro está na reciprocidade, no sentir sem pressa, na sintonia silenciosa. Talvez alguém esteja mais próximo do que você imagina", iniciou a noiva.

"Mas o verdadeiro encontro, ele começa quando você se permite a ser encontrado. Hoje é um dia para marcar o começo de uma fase ainda melhor nas nossas vidas. O dia 7 é o mais abençoado e o mais consagrado do mês, conforme a Bíblia. Ele carrega uma magia especial, o número 7 é o número da sua camisa de trabalho. Então, ele será sempre como um lembre constante de compromisso. Então, hoje não é apenas uma data, mas sim um marco do que representa o início de uma jornada juntos e cheia de amor, companheirismo e conquistas", completou Camila Ângelo.

Em seguida, Hulk Paraíba também abriu o coração e se declarou à esposa no altar: "No dia 3 de janeiro de 2025, eu realizei meu sonho de criança, de casar na Catedral de Campina Grande e com o amor da minha vida. Há 5 anos estou vivendo a vida que nunca imaginava viver. Só Deus sabe o que a gente enfrentou e enfrenta para estarmos aqui. Muitos não fazem ideia do tamanho do nosso amor, mas eu te confesso, nem eu consigo explicar o que sinto por você", declarou ele.

"Quando olhava os casais se amando, se respeitando, eu achava que era tudo de fachada e que não existia casamento assim. Mas foi só você entrar na minha vida e Deus me mostrou que sim, que é possível viver uma vida de verdade. Amando, sendo amado e crescendo juntos no mesmo pensamento. Hoje eu dou meu coração e a promessa de que andarei com você, de mãos em mãos e coração atados. Onde quer que nos leve, prometo amar e cuidar de você. Eu tentarei de todas as maneiras ser digno do seu amor. Mas acima de tudo, prometo ser um amigo verdadeiro e leal. Te amarei eternamente, meu amor!", completou Hulk.

O jogador de futebol Hulk Paraíba se casou pela segunda vez com Camila. A nova cerimônia aconteceu no final da tarde de terça-feira, 7, com vista para o mar, poucos dias após a primeira celebração, realizada na sexta-feira, 3.

Agora, o casal voltou a celebrar o amor em uma grande festa luxuosa com a presença de mais amigos e familiares em um resort na Paraíba. O casamento aconteceu em um altar montado ao ar livre e de frente para o mar, com direito a decoração de flores brancas; confira as fotos do casamento!

