Emocionante! O jogador Hulk Paraíba fez votos românticos para Camila Ângelo durante cerimônia de casamento no religioso; confira

Na última sexta-feira, 3, Hulk Paraíba fez uma emocionante declaração de amor para sua esposa, Camila Ângelo durante a cerimônia religiosa de seu casamento. O evento aconteceu na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, Paraíba.

Durante os votos, o jogador de futebol expressou seu carinho e destacou a importância de Camila em sua vida. “Tem um provérbio que diz: 'Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência'. Eu te agradeço todos os dias, pois minha vida se transformou para melhor. Poder dormir ao seu lado todas as noites e acordar te amando ainda mais, sem sombra de dúvida, é a melhor coisa que me aconteceu. Como uma cadeira de plástico a beira de um rio, na sua presença, é como se estivesse no melhor restaurante do mundo. Sou grato a Deus por ter uma esposa amiga, fiel e compreensível”, iniciou o atleta.

“Você, que sempre está me motivando, mesmo quando eu chego em casa cansado e triste, quando as coisas no trabalho não correm como imaginamos, está sempre ao meu lado, mostrando que dias melhores virão. Com certeza, vou te amar e te respeitar até o último dia da minha vida. Te amar foi, sem sombra de dúvida, a decisão mais certeira que meu coração já tomou. Te amo eternamente”, finalizou.

O casamento de Camila Ângelo e Hulk Paraíba

Hulk Paraíba e Camila Ângelo, que oficializaram a união no civil em 2020, se casaram no religioso na sexta-feira, 3. A celebração aconteceu com a presença de alguns amigos e familiares na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, cidade do jogador do Atlético Mineiro.

Hulk surgiu usando um terno Prada e Camila um vestido do estilista Samuel Cirnansck. Já a igreja foi decorada com muitas flores. Veja os registros!

