Veja detalhes do convite para os padrinhos do casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo

Os detalhes do convite enviado aos padrinhos do casamento de Hulk Paraíba com Camila Ângelo foram divulgados em uma publicação no Instagram. Veja!

Com a chegada da segunda celebração do casamento do jogador de futebolHulk Paraíba com Camila Sousa, nesta terça-feira, 7, novos detalhes luxuosos chamaram atenção nas redes sociais. Os detalhes do convite enviado aos padrinhos da união foram divulgados em uma publicação no Instagram

Nas imagens divulgadas, é possível ver uma box dourada espelhada com champanhe, taça, gravata e um porta-joias pintado à mão dentro. As flores selecionadas, segundo a criadora do convite, "fizeram referência à decoração do grande dia".

Além disso, o casal escolheu uma mensagem para os padrinhos: "Seja qual for o motivo que Deus teve para nos aproximar, o importante é que estamos muito felizes que ele o tenha feita. Vocês significam muito para nós. Aceitam ser nossos padrinhos? Camila e Hulk", dizia o bilhete.

"Criamos uma experiência inesquecível: uma Box dourada espelhada com champanhe, taça, gratava e porta joia pintados à mão flores referência da decoração do grande dia! Padrinhos merecem convites que brilhem tanto quanto eles. Gostaram? Felicidades Casal", dizia a legenda da publicação.

Veja as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SAMARA COSTA SPINELLI 🧿 (@samaracosta)

Festa de casamento

Após oficializaram e união em uma cerimônia religiosa em uma igreja de Campina Grande na noite de sexta-feira, 3, Hulk e Camila vão fazer uma nova celebração do casamento durante uma festa luxuosa. Para este momento, o casal surpreendeu ao dispensar os presentes luxuosos dos convidados. Hulk e Camila decidiram que iriam pedir contribuições dos convidados para ajudarem outras pessoas. A intenção do casal foi criar uma lista de presentes com cestas básicas, que serão doadas para instituições de caridade.

"É com imensa gratidão que recebemos o carinho de cada um de vocês neste momento tão especial em nossas vidas. O amor que nos cerca é o maior presente que poderíamos desejar. Inspirados por esse sentimento, optamos por transformar essa celebração em um gesto de amor ainda maior. Em vez de presentes, escolhemos impactar positivamente a vida de outras pessoas. Assim, convidamos vocês a nos acompanhar nesse propósito: as contribuições recebidas serão integralmente destinadas a diversas instituições que promovem esperança e transformação", afirmaram no site do casamento.

Leia também: Fotógrafo lamenta ataques após casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo