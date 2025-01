Hulk e Camila se casam pela segunda vez em menos de uma semana

Depois da cerimônia na igreja, Hulk Paraíba e Camila se casam em celebração ao ar livre e fazem festa luxuosa para os convidados

O jogador de futebol Hulk Paraíba se casou pela segunda vez com Camila Sousa. A nova cerimônia aconteceu no final da tarde desta terça-feira, 7, com vista para o mar. Vale lembrar que a primeira celebração aconteceu na sexta-feira da semana passada, dia 3, na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição e foi uma cerimônia intimista, com a presença apenas de familiares e amigos próximos.

Agora, o casal voltou a celebrar o amor em uma grande festa luxuosa com a presença de mais amigos e familiares. O casamento aconteceu em um altar montado ao ar livre e de frente para o mar, com direito a decoração de flores brancas. Toda a cerimônia e a festa foram decoradas com orquídeas e botões de outras flores, e seguiram o estilo de luxo atemporal, que une a tradição com a modernidade.

A festa luxuosa teve 4.500 doces, estação de vinhos, estação de café gourmet. O evento ainda teve louças de luxo, toalhas de seda javanesa com o monograma do casal, tapeçarias inspiradas na escola francesa Aubusson, shows exclusivos e DJs.

A segurança da festa também foi reforçada e os convidados foram identificados por meio de Face ID.

Hulk e Camila são pais de Zaya, de dois anos, e Aisha, de 6 meses. O atleta, que joga no Atlético Mineiro, ainda é pai de Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de nove anos, frutos do seu relacionamento com Iran Ângelo.

Hulk e Camila dispensaram os presentes dos convidados

Para a festa de casamento, Hulk e Camila surpreenderam ao dispensar os presentes luxuosos dos convidados. Os dois decidiram que iriam pedir contribuições dos convidados para ajudarem outras pessoas. A intenção do casal foi criar uma lista de presentes com cestas básicas, que serão doadas para instituições de caridade.

"É com imensa gratidão que recebemos o carinho de cada um de vocês neste momento tão especial em nossas vidas. O amor que nos cerca é o maior presente que poderíamos desejar. Inspirados por esse sentimento, optamos por transformar essa celebração em um gesto de amor ainda maior. Em vez de presentes, escolhemos impactar positivamente a vida de outras pessoas. Assim, convidamos vocês a nos acompanhar nesse propósito: as contribuições recebidas serão integralmente destinadas a diversas instituições que promovem esperança e transformação", afirmaram no site do casamento.

