Vocalista do Coldplay dá dicas sobre como dribla os efeitos da depressão

O vocalista da banda britânica Coldplay, o cantor Chris Martin, de 48 anos, decidiu vir, por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, falar sobre como ele lida com a depressão. No registro, o artista compartilha algumas táticas que usa para contornar os efeitos da doença, a fim de ajudar as pessoas que passam pelo mesmo problema.

"Percebi que algumas pessoas recentemente, incluindo eu, têm enfrentado dificuldades para lidar com a depressão, então eu queria contar algumas coisas que têm me ajudado, na esperança de que algumas delas também sejam boas para vocês", começou.

Entre os escapes, Martin citou exercícios de escrita e de meditação. "Existe uma coisa chamada escrita livre, onde você escreve por 12 minutos todos os seus pensamentos e depois queima ou joga fora, isso é muito bom. A meditação transcendental também tem sido ótima para mim. Existe algo chamado propriocepção, que é o movimento do corpo para ajudar a equilibrar seu cérebro, basicamente."

O cantor sugeriu também um livro com dicas de respiração e o hábito de assistir a bons filmes. "Um livro chamado 'A Vantagem do Oxigênio' é ótimo para técnicas de respiração. E filmes são ótimos também. Tem um filme chamado 'Sing Sing', que eu adoro."

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Coldplay (@coldplay)

