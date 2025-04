Casamento de Mariano e Jakelyne: Veja as fotos oficiais da união

Confira as fotos oficiais do casamento de Mariano e Jakelyne, que aconteceu em uma fazenda com cerimônia feita com a união das religiões católica e evangélica

A atriz e ex-Miss Jakelyne Oliveira se casou com o cantor Mariano, da dupla com Munhoz, nesta terça-feira, 15, durante o entardecer. Logo depois do ‘sim’ do casal, a equipe deles compartilhou as fotos oficiais do casamento, que mostram os noivos durante a cerimônia, os looks deles e também a decoração sofisticada.

O casamento aconteceu na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, no interior de São Paulo, e contou com a presença de 250 convidados, entre eles alguns famosos, como Jojo Todynho, Flávia Viana, Munhoz e Paula Mattos. A cerimônia teve a união das religiões evangélica e católica.

A trilha sonora do casamento contou com a música Eu Juro, de Leandro e Leonardo, e emocionou a todos. A noiva usou um vestido elegante e clássico assinado pelo estilista Lucas Anderi. Por sua vez, o noivo brilhou com um terno branco da Vip Alfaiataria, assinado por Wagner Santos.

"Esse é, sem dúvidas, o dia mais feliz das nossas vidas. Tudo neste momento está sendo especial, desde a escolha do local, horário da cerimônia, data, até cada convidado que está compartilhando esse momento com a gente. Estamos celebrando o amor, tendo a benção de pessoas importantes nas nossas vidas, e não poderíamos estar mais contentes e realizado com tudo isso que estamos vivendo”, disse Jakelyne. E Mariano completou: "Estou me casando com a mulher da minha vida e eu não poderia estar mais feliz. Escolhemos estar rodeados de pessoas que amamos e que fazem parte da nossa história, o que está tornando este momento ainda mais especial".

Casamento de Mariano e Jakelyne - Foto: @mayckonsantosoficial

Casamento de Mariano e Jakelyne - Foto: @mayckonsantosoficial

Casamento de Mariano e Jakelyne - Foto: @mayckonsantosoficial

Casamento de Mariano e Jakelyne - Foto: @mayckonsantosoficial

Casamento de Mariano e Jakelyne - Foto: @mayckonsantosoficial

Casamento de Mariano e Jakelyne - Foto: @mayckonsantosoficial

Casamento de Mariano e Jakelyne - Foto: @mayckonsantosoficial

Casamento de Mariano e Jakelyne - Foto: @mayckonsantosoficial

A decoração luxuosa

A decoração do casamento de Mariano e Jakelyne foi toda feita em tons de branco e verde, com direito a muitas flores.

Vale lembrar que os noivos se conheceram durante o reality show A Fazenda, da Record.

Casamento de Mariano e Jakelyne - Foto: @mayckonsantosoficial

Casamento de Mariano e Jakelyne - Foto: @mayckonsantosoficial

Casamento de Mariano e Jakelyne - Foto: @mayckonsantosoficial

Casamento de Mariano e Jakelyne - Foto: @mayckonsantosoficial

Casamento de Mariano e Jakelyne - Foto: @mayckonsantosoficial

Casamento de Mariano e Jakelyne - Foto: @mayckonsantosoficial

