Indireta? Grazi Massafera faz post enigmático após o ex se envolver em polêmica

A atriz Grazi Massafera posta foto inusitada com mensagem enigmática após polêmica envolvendo o ator Cauã Reymond

A atriz Grazi Massafera deu o que falar na internet nesta quarta-feira, 16, ao fazer um post enigmático nas redes sociais. Os internautas apontaram que a foto dela poderia ser uma indireta sobre a polêmica envolvendo o ex-marido dela, o ator Cauã Reymond.

Tudo começou quando Cauã viu seu nome envolvido em uma polêmica com a atriz Bella Campos. De acordo com uma coluna da revista Veja, os dois teriam sido vistos discutindo no estacionamento dos estúdios da Globo por causa de desavenças nos bastidores da novela Vale Tudo. Porém, os dois não se pronunciaram.

Enquanto o assunto está circulando na web, Grazi postou a foto de uma caneca com a mensagem: "Lágrimas do patriarcado". Ela não falou mais nada, mas o post dela foi visto como uma indireta sobre o assunto.

Ex-mulher de Cauã Reymond também postou indireta

A influenciadora Mariana Goldfarb usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 16, para compartilhar um recado. Em meio aos rumores sobre o comportamento de seu ex-marido, o ator Cauã Reymond, nos bastidores de Vale Tudo, ela publicou uma possível indireta

"Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo... está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote", escreveu ela em seus Stories.

Mariana Goldfarb manda recado nas redes sociais — Foto: Reprodução/ Instagram

O climão com Bella Campos

Um suposto atrito entre os atores Cauã Reymond e Bella Campos tomou conta do mundo das celebridades nesta segunda-feira, 14. De acordo com o colunista Valmir Moratelli, da Veja Gente, os dois teriam discutido no estacionamento dos estúdios da Globo após uma fofoca chegar aos ouvidos da atriz.

O colunista contou que Cauã e Bella foram vistos discutindo no estacionamento entre as gravações da novela Vale Tudo, da Globo. Uma fonte contou que a atriz foi tirar satisfação com o ator após ouvir que ele teria reclamado da atuação dela para a direção da novela. Porém, o ator negou que tenha criticado a atriz e os dois se acertaram. Tanto que eles foram vistos trocando um abraço antes de cada um ir para o seu lado.

Por enquanto, Bella e Cauã não se pronunciaram sobre os rumores.