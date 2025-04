Quem foi? Amiga famosa pega o buquê no casamento de Jakelyne Oliveira e Mariano

Jakelyne Oliveira se casou com o cantor Mariano em Itatiba (SP). Durante a festa, uma convidada pegou o buquê jogado pela noiva

A atriz e ex-Miss Jakelyne Oliveira se casou com o cantor Mariano, da dupla com Munhoz, nesta terça-feira, 15, na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, no interior de São Paulo. Durante a festa, a recém-casada fez a clássica tradição de jogar o buquê para encontrar a próxima pessoa a se casar. E desta vez, a ex-Fazenda Raissa Barbosa foi responsável por pegar o arranjo de flores.

O momento foi compartilhado pela participante de A Fazenda 12 nas redes sociais. No vídeo, as mulheres aparecem reunidas na expectativa para o momento. Ao final do vídeo, é possível ver Raissa comemorando com o buquê na mão. “Tô passada que peguei o buquê”, celebrou ela.

Veja como foi o momento:

Como foi o casamento?

A cerimônia contou com a presença de 250 convidados, entre eles alguns famosos, como Jojo Todynho, Flávia Viana, Munhoz e Paula Mattos. A noiva usou um vestido elegante e clássico assinado pelo estilista Lucas Anderi. Por sua vez, o noivo brilhou com um terno branco da Vip Alfaiataria, assinado por Wagner Santos.

O casal convocou o pastor César Bellucci e o padre Waldemar Boanerges para o momento especial, já que Mariano é católico e Jakelyne é cristã protestante. As alianças foram levadas pela sobrinha da famosa, Geovanna, e Arão, sobrinho do cantor.

E o cantor ainda quis surpreender a amada e cantou uma música romântica autoral. A letra da canção consta o nome de um dos filhos e o apelido de um deles - criado pelo fã-clube: Valentim e Baby Miss. Após a cerimônia, um vídeo oficial da celebração foi compartilhado nas redes sociais.

