Em entrevista ao podcast On Purpose, Kate Cassidy emocionou os fãs ao relembrar as últimas palavras que ouviu do então namorado, Liam Payne , dias antes da morte do cantor, na Argentina. A influenciadora, de 26 anos, contou que a despedida foi cheia de amor — e que, hoje, essas palavras trazem um misto de sentimentos.

Segundo Kate, mesmo quando se separavam por poucas horas, ela e Liam tinham o hábito de se despedir com carinho e longas conversas. E no último momento juntos, enquanto ela se preparava para retornar à Flórida, nos Estados Unidos, não foi diferente.

"Lembro-me de estar sentada lá com ele e falar sem parar sobre o quanto o amo, e ele riu e me interrompeu, dizendo: 'Kate, você vai perder o voo, seu carro está na garagem. Você está agindo como se fosse a última vez que vai me ver'", revelou ela.

"Eu apenas ri de volta. Mas olhar para trás e saber que aquela foi a última vez que eu o veria novamente é muito arrepiante", continuou. "Sou muito abençoada por ter sido aquela despedida tão sincera. Nossa última despedida, eu não gostaria que tivesse sido diferente. Estou feliz por termos passado aquele tempo maravilhoso juntos e eu não mudaria isso."

Ao longo da conversa com Jay Shetty, Kate também falou sobre os desafios enfrentados ao lado do antigo membro da banda One Direction, que travava uma batalha contra problemas de saúde mental e dependência química. "Ele dava cinco passos para frente e depois três para trás. Ele poderia melhorar, mas aí aquele interruptor simplesmente mudava e ele acordava de manhã se sentindo de um jeito diferente", explicou a influencer.

Na sequência, Kate relatou que, muitas vezes, precisou convencê-lo a levantar da cama e sair de casa — sempre tentando ser um suporte, mesmo sem preparo profissional. "Às vezes, era demais para mim, e eu não sou profissional, nunca fui, e sou muito jovem e realmente tentei fazer tudo o que podia. Uma coisa que as pessoas precisam entender é que você não pode consertar alguém e não pode curar alguém, elas só podem fazer isso sozinhas. Você pode ajudar e apoiar essa pessoa nos melhores e piores momentos, mas não pode curá-la em relação ao vício e à saúde mental", ressaltou.

"Para ajudar e cuidar de outra pessoa, você precisa se lembrar de cuidar de si mesma, e acho que isso era algo que eu às vezes esquecia de fazer", confessou a ex-namorada de Liam.

Ainda durante a entrevista, Kate falou com carinho e compaixão sobre o ex-companheiro. "Se ele pudesse ter escolhido ficar sóbrio pelo resto da vida, teria ficado. Eu realmente não entendia no começo, então acho que no começo do relacionamento me lembro de pensar: 'Ah, você não pode simplesmente não fazer isso?', mas não é tão fácil assim. Finalmente percebi que isso era algo que ele não podia escolher. Tínhamos o melhor dia e então algo acontecia mais tarde naquela noite em que algo batia na cabeça dele e ele não conseguia se conter.", finalizou.

Conhecido por integrar a banda One Direction, Liam Payne faleceu em 16 de outubro de 2024, aos 31 anos, após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. As autoridades informaram que a causa da morte foram múltiplos traumas.

