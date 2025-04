Dudu Azevedo revela como lida com o amadurecimento: 'É uma escolha'

Em entrevista à Revista CARAS, Dudu Azevedo fala sobre sua relação com a passagem do tempo e compartilha transformações pessoais

Intenso e apaixonado, Dudu Azevedo (46) enxerga a vida com a calmaria de quem está sempre disposto a se reinventar e explorar novas possibilidades. Com mais de três décadas dedicadas à arte, ele segue fortalecendo seu talento, algo que também reflete em seu bem-estar pessoal. Em entrevista à Revista CARAS, ele confessa como lida com o amadurecimento.

Próximo dos 50 anos, Dudu reforça que não enxerga a passagem do tempo de forma negativa e aponta que a maturidade é um processo enriquecedor. Azevedo menciona que escolhou valorizar o tempo e confiar em seus processos, isso se tornou uma forma de crescimento pessoal.

"Com toda certeza o tempo se prova meu amigo, seja nas angústias, nos desafios, no amadurecimento e nas respostas que não aparecem instantaneamente. Saber esperar também é uma virtude. Acho que entender o tempo é uma escolha. Como se fosse um despertar para sua importância e querer vê-lo como um aliado. Nessa relação, eu só tenho a ganhar", reflete o ator.

DA VIDA PARA OS PALCOS

Embora longe das novelas desde Gênesis, exibida pela RecordTV em 2021, no audiovisual, Dudu mantém um ritmo constante, diversificando seus projetos e mantendo o interesse em novos desafios. Seu último filme rodado foi Agentes Especiais, previsto para estrear no segundo semestre.

Além disso, ele participou do longa Todo Mundo Ainda Tem Problemas Sexuais, que estreou no ano passado. "Nunca me vi fazendo outras coisas ao longo da vida. Coisas me me realizassem no ambito profissional e pessoal da maneira que a música e as artes visuais me realizam", finaliza o ator Dudu Azevedo.

