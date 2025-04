Médico explica diagnóstico de Leci Brandão e revela como agir: 'Sinais de alerta importantes'

Cantora passou mal durante um festival de música em São Paulo

Leci Brandão (80) passou mal durante um show no festival Isso é Samba, em São Paulo, no último sábado, 12, e precisou ser amparada e carregada do palco por pessoas da equipe do evento. A cantora sofreu um pico de pressão e apresentou tontura, o que exigiu cuidado.

A artista deu entrada no Hospital Samaritano Paulista e foi submetida a uma bateria de exames para descobrir a origem do problema. Os resultados foram animadores e ela recebeu alta no mesmo dia após todo protocolo.

Diante do episódio, a situação reacende o alerta para cuidados com a saúde cardiovascular, especialmente em pessoas com mais idade ou com histórico de pressão alta e outras condições crônicas. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico cardiologista e clínico geral, Dr. Elzo Mattar, comenta que casos como o de Leci não são incomuns e merecem atenção imediata.

“Desmaios, tontura súbita, sensação de falta de ar ou mal-estar durante esforço físico podem ser sinais de alerta importantes. Eles podem indicar desde uma queda de pressão momentânea até alterações cardíacas graves, como arritmias ou coronariopatia. Nenhum sintoma deve ser subestimado, ainda mais quando acontece em público ou durante esforço”, destaca o médico.

O especialista alerta sobre o perigo de ignorar os sinais do corpo em casos como o da cantora. “Quando uma pessoa perde o equilíbrio, sente a vista escurecer ou chega a desmaiar, de forma súbita, ela precisa ser avaliada o quanto antes. O ideal é procurar um serviço de emergência imediatamente. O diagnóstico precoce é o que pode evitar complicações maiores e salvar vidas.”

Recuperada, a cantora deve retomar a agenda de shows dentro do proposto pela equipe médica que a atendeu. Elzo ressalta que conhecer o próprio corpo e buscar ajuda médica deve sempre ser prioridade. “A saúde sempre deve estar em primeiro lugar, independente da idade ou da rotina. O corpo fala, e quando ele pede socorro, é preciso escutar”, finaliza