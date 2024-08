Leo Miggiorin encara transformação nos palcos com monólogo: 'Personagens que escolhem a gente'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Leo Miggiorin dá mais detalhes do primeiro monólogo na carreira e abre o jogo sobre amadurecimento

Leo Miggiorin (42) está de volta aos palcos com o espetáculo Não se Mate, esse é o primeiro monólogo de sua carreira. Com um pouco mais de vinte anos dedicados à arte, o ator encarna transformação nos palcos nesse novo projeto. Em entrevista à CARAS Brasil, ele dá mais detalhes da peça e abraça amadurecimento: "Personagens que escolhem a gente".

O ator estreou o monólogo, Não se Mate, no começo do mês na cidade do Rio de Janeiro no Centro Cultural Banco do Brasil e deve ficar em cartaz até o dia 26 de agosto. Leo revela que não tinha pretensão de fazer um monólogo, mas foi 'escolhido' pela peça, por conta do enredo.

"É um espetáculo muito bonito, o Giovani Tozi escreveu e me chamou para fazer, eu não pretendia fazer um solo agora, mas o personagem é tão minha cara, dizem que são os personagens que escolhem a gente, e eu quase não tive escapatória. Eu relutei, porque fiquei com medo de voltar para o Rio de Janeiro com uma peça sozinho em cena, mas está sendo uma oportunidade para me reconectar", declara.

Léo menciona que tem muito respeito pela sua profissão e é um apaixonado por fazer peças de teatro. Mesmo com tanta paixão, o ator confessa que ficou bastante apreensivo para fazer seu primeiro monólogo na carreira.

"O teatro sempre foi para mim: a minha casa, minha religião! Me exige disciplina, eu preciso sempre me transformar para fazer um personagem. Isso que é bonito do teatro, um processo de transformação. Eu passei mal de ansiedade nesse começo de ensaio, quase uma crise de pânico. Isso tudo me causou muita insegurança, mas justamente o teatro, ensaios, diretor, a troca, tudo isso foi me fazendo enxergar a oportunidade", confessa.

'ESTAR NO TEATRO ATÉ O FIM!'

Leo Miggiorin começou sua carreira muito jovem, com 16 anos ele foi um dos destaques da série Flora Encantada. O ator reforça que não tem problemas em envelhecer nos palcos, pelo contrário, essa passou a ser sua meta de vida e analisa sua trajetória.

"Tudo mudou, o mundo inteiro mudou. Eu enxergava menos problemas e desafios da profissão, era só um adolescente apaixonado. Hoje sou um cara de meia-idade que já vivi muita coisa e experimentei muita coisa. Estou muito ligado em levar a minha carreira adiante, exige mais autonomia. O Leonardo de hoje é mais calejado, menos inocente, hoje eu sou mais responsável pela minha trajetória", avalia.

"Uma referência para mim é o Othon Bastos, ele está no teatro fazendo 'Eu não me entrego não' com 90 anos. Essa é minha meta de vida, passou a ser meu grande objetivo estar no teatro até o fim! É interessante que o público vai acompanhando nosso amadurecimento, nossas crises, desafios ao longo da vida. Eu acho que quando o ator entra em cena, o público quer ver sua superação", complementa.

Além de ator, Léo Miggiorin também é psicólogo e compartilha que esse novo projeto vai de encontro com diversos ideais que tem, sendo uma junção de suas grandes paixões e profissões. A peça fala sobre crises e superação.

"Tem temas nessa peça que são muito caros e relevantes para mim. A questão da saúde mental, que eu desenvolvo ao longo de muitos anos na minha formação. Arte e psicologia sempre estiveram na minha vida e essa peça é emblemática na minha vida, porque reúne as minhas paixões. É a arte como uma ferramenta para cura", finaliza.

