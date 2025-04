Bella Campos encontra Vinícius e ganha apelido do ex-BBB

A atriz Bella Campos e o ex-BBB Vinícius se encontram nos bastidores da TV Globo, e a artista recebe o apelido de forma positiva

O ex-BBB Vinícius encontrou a atriz Bella Campos, intérprete de Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, nos bastidores da TV Globo, no Rio de Janeiro. Durante a conversa, a artista, que tem sido alvo de críticas por conta de sua personagem nas redes sociais e está sempre entre os assuntos mais comentados, recebeu um apelido inusitado dado pelo ex-brother, e protagonizou um momento descontraído ao lado dele.

Durante o bate-papo, ele fez uma comparação sobre a repercussão de ambos na mídia. “Dizem que eu sou o namoradinho do Brasil. Essa aqui é a ‘odiadinha do Brasil’” , declarou, em tom de brincadeira, fazendo alusão à personagem interpretada por Bella.

Com bom humor, a atriz entrou na brincadeira e sugeriu uma alternativa para o apelido: “É capetinha” . O diálogo entre os dois repercutiu nas redes e rapidamente se espalhou entre fãs da novela e do reality.

Vinícius assume interesse em Renata

O brother Vinicius foi eliminado do BBB 25, da Globo, com 52,69% dos votos do público no 16º Paredão do reality. Durante o programa Bate-papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, ele foi questionado sobre a mudança na relação com Renata e falou sobre um possível crush na bailarina.

O baiano começou dizendo que, logo no início, já estava claro para ele e Aline que a policial militar formaria um casal dentro da casa. "A passionalidade em um jogo como esse, interfere muito. A relação poderia ter dado muito certo, mas também poderia dar muito errado", falou Vinícius sobre o shipp "Vinata".

Em seguida, Gil do Vigor quis saber: "Mas a verdade é que você ficou a fim dela, diga logo". "Fiquei", confessou o baiano. "Fiquei porque a gente percebe no olhar também, quando você está tendo essa entrega".

