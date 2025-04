Jakelyne Oliveira compartilha vídeo oficial do seu casamento com Mariano

A atriz e ex-Miss Jakelyne Oliveira se casou com o cantor Mariano, da dupla com Munhoz, nesta terça-feira, 15. Veja o vídeo oficial da cerimônia

A atriz e ex-Miss Jakelyne Oliveira se casou com o cantor Mariano, da dupla com Munhoz, nesta terça-feira, 15, na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, no interior de São Paulo. Após o ‘sim’ do casal, um vídeo oficial da celebração foi compartilhado nas redes sociais.

O registro compartilhado traz imagens da cerimônia de casamento, com direto a entrada da noiva e a emoção dos pombinhos. Logo depois, o vídeo mostrou detalhes de como foi a cerimônia e um beijo apaixonado do casal.

"Que esse passo seja apenas o início da nossa vida e que Deus nos conceda a benção de um casamento feliz!", escreveram na legenda. Nos comentários, os internautas deixaram elogios e desejaram felicidades. "Casamento impecável! Lindo demais", "Caiu um cisco no meu olho" e "Maravilhosos", foram algumas das mensagens deixadas.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jakelyne Oliveira (@jaakelyne)

Como foi o casamento?

A cerimônia contou com a presença de 250 convidados, entre eles alguns famosos, como Jojo Todynho, Flávia Viana, Munhoz e Paula Mattos. A noiva usou um vestido elegante e clássico assinado pelo estilista Lucas Anderi. Por sua vez, o noivo brilhou com um terno branco da Vip Alfaiataria, assinado por Wagner Santos.

E o cantor ainda quis surpreender a amada e cantou uma música romântica autoral. A letra da canção consta o nome de um dos filhos e o apelido de um deles - criado pelo fã-clube: Valentim e Baby Miss.

O casal convocou o pastor César Bellucci e o padre Waldemar Boanerges para o momento especial, já que Mariano é católico e Jakelyne é cristã protestante. As alianças foram levadas pela sobrinha da famosa, Geovanna, e Arão, sobrinho do cantor.

Leia também: Veja o bolo de casamento elegante de Jakelyne e Mariano