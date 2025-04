O vestido de noiva de Jakelyne Oliveira. Ela usou look clássico e elegante

Noiva do cantor Mariano, a ex-Miss e atriz Jakelyne Oliveira se casa com vestido de branco repleto de detalhes elegantes

A ex-Miss e atriz Jakelyne Oliveira escolheu um vestido de noiva deslumbrante para se casar com o cantor Mariano, da dupla com Munhoz. No final da tarde desta terça-feira, 15, ela subiu ao altar com o amado em uma cerimônia romântica em uma fazenda no interior de São Paulo.

Antes de oficializar a união, ela exibiu imagens do seu vestido de noiva. Ela apostou em um modelito branco clássico e elegante. A noiva usou um vestido longo com saia rodada e decote ombro a ombro. A saia contou com ondulações para dar volume e a parte de cima teve a cintura bem marcada.

Para completar o visual, a noiva usou véu longo e um buquê de flores brancas. O vestido da noiva é assinado pelo estilista Lucas Anderi. “Eu sempre pensei em um vestido clássico, elegante e atemporal. Mas também queria que trouxesse a minha essência e a nossa história”, disse ela na Vogue Noiva.

O casamento teve a presença de 250 convidados e aconteceu ao ar livre. Vale lembrar que Jakelyne e Mariano engataram o namoro ao se conhecerem no reality show A Fazenda, da Record.

Vestido de noiva de Jakelyne Oliveira - Foto: Reprodução / Instagram

Mariano e Jakelyne Oliveira esbanjam beleza durante viagem

Em outubro do ano passado, Jakelyne Oliveira e Mariano aproveitaram alguns dias de descanso em Barra de São Miguel, Alagoas, e chamaram a atenção dos seguidores ao postarem algumas fotos esbanjando beleza.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, os ex-participantes do reality 'A Fazenda 12', da Record TV, aparecem sorridentes enquanto posam perto de uma piscina. Ao fundo é possível ver uma linda paisagem.

Para as fotos, Jakelyne e Mariano optaram por looks estilosos: a modelo surgiu usando uma calça, uma camisa e a parte de cima do biquíni, além dos óculos escuros. Já o cantor, que faz dupla com Munhoz, usou uma bermuda, uma camisa e óculos de sol. "Barra de São Miguel", escreveu a famosa na legenda.

