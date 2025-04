Fabiana Justus revela apelido carinhoso que ganhou do marido

Em suas redes sociais, Fabiana Justus contou que recebeu um novo apelido carinhoso do marido Bruno D'Ancona e revelou o motivo da brincadeira

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. No último ano, a empresária foi diagnosticada com leucemia e optou por raspar o cabelo, já que o tratamento causa a queda dos fios.

Agora, a doença está em remissão e o cabelo de Fabiana já voltou a crescer bastante. Isso fez com que a famosa ganhasse um novo apelido do marido Bruno D'Ancona.

"Meu marido me deu o apelido carinhoso de Elvinha por causa do tamanho das minhas costeletas. Hoje vou cortar", disse ela, revelando que o apelido faz referência ao cantor Elvis Presley.

Fabiana e Bruno são pais das gêmeas Chiara e Sienna, de seis anos, e de Luigi, de um ano.

Resultados na academia

Nesta quarta-feira, 16, Fabiana Justus usou as redes sociais para celebrar mais uma conquista após um ano de seu transplante de medula óssea. Em janeiro de 2024, a empresária foi diagnosticada com leucemia e, desde então, passou por diversas sessões de quimioterapia. Agora, ela demonstrou alegria com sua evolução nas atividades físicas.

Na publicação, Fabi destacou a importância dos exercícios para além da estética. “Finalmente entendi que um corpo forte é um corpo saudável! Esses músculos começando a aparecer são para mim uma conquista IMENSA”, disse ela, mostrando o desenvolvimento do corpo.

"Após químios pesadas e transplante, eu fiquei muito fraca... mas nada que a consistência, paciência e determinação não resolvam", completou a influenciadora, que também agradeceu aos profissionais da saúde que a acompanham nesta etapa.

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus compartilhou na terça-feira, 15, detalhes sobre as mudanças em sua dieta e na rotina de exercícios, em meio a um novo tratamento de saúde. Ela está tomando doses altas de corticoide após os médicos identificarem que sua nova medula óssea está atacando algumas partes do próprio corpo.

