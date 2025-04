Cauã Reymond procura direção de Vale Tudo para falar sobre colegas, diz colunista

Segundo colunista, Cauã Reymond teria se reunido com a direção da novela para esclarecer os rumores de desentendimentos com Bella Campos e Humberto Carrão

Nesta semana, o ator Cauã Reymond, que está no ar na novela Vale Tudo, se tornou centro de um suposto desentedimento com a atrizBella Campos e o ator Humberto Carrão nos bastidores do remake da TV Globo. Nesta terça-feira, 15, e quarta-feira, 16, o artista, portanto, teria participado de encontros com o diretor Paulo Silvestrini para discutir a sua relação com os colegas de elenco. As informações são do colunista Gabriel Vaquer, da coluna F5, da Folha de São Paulo.

A conversa teria acontecido para esclarecer se houve alguma reclamação sobre o comportamento do ator durante as gravações. Cauã também teria se colocado à disposição para dialogar com os demais envolvidos para resolver qualquer mal-entendido.

A reportagem ainda diz que Silvestrini e outros presentes nas reuniões negaram a existência de qualquer ocorrência mais grave ou queixas formais sobre atitudes do ator. Mesmo assim, Reymond teria expressado preocupação em ser visto como alguém que “tumultua o ambiente ou destrata os colegas”.

Relação entre Cauã Reymond e Bella Campos

Segundo Vaquer, Cauã teria dado conselhos à colega sobre sua atuação, que vem sendo alvo de críticas negativas nas redes sociais. Na ocaisão, ele teria comentado com a direção que a química entre seus personagens — César e Maria de Fátima — ainda não teria alcançado o nível do original, de 1988. No entanto, não houve qualquer queixa formal de Reymond sobre o desempenho de Bella, sendo a observação entendida como atitude profissional.

O suposto desentedimento entre os dois ganharam força na segunda-feira, 14, após Valmir Moratelli, da Veja, revelar uma discussão entre Cauã e Bella no estacionamento dos Estúdios Globo. Na ocasião, a atriz teria procurado o colega para tirar satisfação sobre uma queixa que ele supostamente teria feito à direção. Em contrapartida, Reymond teria negado qualquer crítica à atuação de Campos, e a situação resolveu-se com os dois se abraçando

Na terça-feira, 15, Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, afirmou, na verdade, que o atrito entre os dois vem desde o início da produção. Fontes teriam revelado que Bella chegou a formalizar uma queixa na emissora contra o comportamento de Cauã. A atriz teria alegado que o colega era “debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista”.

Desentedimento com Humberto Carrão

Já nesta quarta-feira, 16, Moratelli afirmou que pessoa da equipe relatou que há uma “rixa” entre os Cauã Reymond e Humberto Carrão. Segundo a fonte, Carrão costuma ser afetuoso nos bastidores, tocando no braço das pessoas enquanto fala.

Em uma dessas interações, Cauã teria reagido de forma ríspida, dizendo: “Não toca em mim”. Confira!

