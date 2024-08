Ana Hickmann revela momento emocionante em pedido de casamento de Edu Guedes

Noiva de Edu Guedes, Ana Hickmann recordou o momento em que foi surpreendida com o pedido de casamento: 'Me deixou sem ar'

A apresentadora Ana Hickmann não esconde o quanto está feliz ao lado do noivo, Edu Guedes. Na última quinta-feira, 31, o casal recordou o momento especial do tão esperado pedido de casamento, que aconteceu em junho, durante uma viagem a Portugal.

Na ocasião, a famosa foi surpreendida com um jantar à luz de velas na cidade de Lisboa. Em um vídeo publicado no YouTube, Ana contou novos detalhes de como foi o dia marcante na vida dos dois.

"Conta o que você fez, que me deixou sem ar, chorando e emocionada… isso foi a coisa mais linda do mundo!", declarou Ana Hickmann enquanto trocava carinhos com o amado. Em seguida, a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record, revelou que caiu no choro ao se deparar com uma linda declaração de amor.

"Ele me entregou uma carta de amor, que eu não vou compartilhar, porque essa é só minha… e no final estava escrito 'P.S: Você quer casar comigo?'. E eu disse: Sim!", relatou a loira. "Meu primeiro dia como noiva, e noiva de piloto", disse Ana após a surpresa.

Em entrevista recente à CARAS Brasil, o chefe de cozinha revelou detalhes de como preparou a surpresa para a companheira. Ao longo da conversa, Edu Guedes contou que partiu dele a iniciativa para realizar o pedido de noivado: "Quis fazer algo diferente. Foi um pedido diferente que começou no almoço e terminou no jantar".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann revela condição para se casar com Edu Guedes

Ana Hickmann aceitou o pedido de casamento feito por Edu Guedes, mas contou que impôs uma condição para subir ao altar. A apresentadora quer que o noivo peça a sua mão para a mãe dela, Reni Saath.

"A primeira coisa que eu quero fazer é oficializar o noivado com a minha família. O pedido foi feito, mas ele ainda tem que falar com a minha mãe", disse ela em conversa com o colunista Leo Dias.

Ana é mãe de Alexandre, de dez anos, fruto do seu antigo casamento com Alexandre Correa. Já Edu Guedes tem Maria Eduarda, de 15 anos, com Daniela Zurita.

E Ana garantiu que eles já estão sabendo da novidade. "Os primeiros a saberem de tudo são os nossos filhos, como fizemos desde o princípio", afirmou.