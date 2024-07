Ana Hickmann revela condição para se casar com Edu Guedes. Saiba qual é!

Ana Hickmann foi pedida em casamento por Edu Guedes, recentemente. Porém, a apresentadora impôs uma condição para subir ao altar. Saiba qual é!

Ana Hickmann aceitou o pedido de casamento feito por Edu Guedes, mas contou que impôs uma condição para subir ao altar. A apresentadora quer que o noivo peça a sua mão para a mãe dela, Reni Saath.

"A primeira coisa que eu quero fazer é oficializar o noivado com a minha família. O pedido foi feito, mas ele ainda tem que falar com a minha mãe", disse ela em conversa com o colunista Leo Dias.

Ana é mãe de Alexandre, de dez anos, fruto do seu antigo casamento com Alexandre Correa. Já Edu Guedes tem Maria Eduarda, de 15 anos, com Daniela Zurita.

E Ana garantiu que eles já estão sabendo da novidade. "Os primeiros a saberem de tudo são os nossos filhos, como fizemos desde o princípio", afirmou.

Pedido de casamento

Ana Hickmann produziu um diário de viagem em vídeo e mostrou aos seguidores como foi pedida em casamento por Edu Guedes, com quem assumiu o relacionamento recentemente. A apresentadora dividiu o momento emocionante que aconteceu em Portugal, durante um momento de lazer romântico entre os dois pombinhos.

Tudo começou quando Ana desembarcou no país europeu e o cozinheiro a esperou com flores no aeroporto. A apresentadora contou que a visita ao país se tratava de um período de férias dos dois e foi durante um momento de descontração que Edu propôs à namorada.

O casal estava durante um jantar romântico, onde Ana ainda se referiu ao noivo como "príncipe encantado" e passou um tempo agarradinho com o artista. Foi durante o momento de chamego que a apresentadora dividiu com seguidores como foi pedida em casamento.

"Durante o almoço, ele me entregou uma carta com algumas flores, mas eu não vou compartilhar porque é só minha. No final estava escrito: 'P.S: Você quer casar comigo?' e eu disse sim", disse ela mostrando aos fãs o anel que ganhou.