Zé Neto fala sobre seus vícios: ‘Até hoje pago o preço’

Em conversa com Frei Gilson, o cantor Zé Neto fala abertamente sobre a depressão e compartilha como está se sentindo atualmente

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, abre o jogo sobre o período difícil que enfrentou devido à depressão e seu afastamento dos palcos. O artista sertanejo revelou seus antigos vícios, as consequências que enfrentou e os prazeres que tem experimentado atualmente, principalmente, com a família.

Em live com o Frei Gilson, o cantor comentou: “ Eu, graças a Deus, falei: ‘Eu estava viciado em tudo que me tirava de mim’. Eu queria fazer qualquer tipo de negociação para sair de mim. Então, eu usava muita bebida e muitos remédios, muitos medicamentos. Cigarro eletrônico, que foi, eu acho que, de tudo que eu fiz, é o que mais me arrependo. Até hoje ainda pago o preço, mas estou, graças a Deus, sendo restituído” , iniciou.

“Como o demônio joga sujo, como ele joga sujo! Eu achava que tinha uma alegria quando estava fazendo aquilo, mas, na realidade, eu estava me destruindo. Então, hoje a minha vida é outra. Meus prazeres, na verdade, são ficar com a minha família, ir à missa, brincar com meus filhos. Eu acho que isso é o que realmente importa. O resto, é só o resto”, completou Zé Neto.

Em seguida, o padre Frei Gilson fez uma oração pela vida do sertanejo, pedindo para que ele siga firme em seu propósito, não desista, seja um exemplo de fé e continue a crescer na graça divina.

Confira o momento em que Zé Neto fala sobre seus antigos vícios:

Cristiano comenta sobre a recuperação de Zé Neto

Em entrevista recente à CNN Brasil, Cristiano abriu o coração ao falar sobre a recuperação de Zé Neto, que ficou afastado dos palcos por quase quatro meses para cuidar da saúde mental. Durante o relato, o cantor confessou que pensou que a dupla não voltaria a se apresentar.

