Zé Neto e Cristiano anunciam cancelamento de shows por motivo de saúde

A agenda de shows da dupla Zé Neto e Cristiano está suspensa pelos próximos 90 dias. A equipe dos cantores informou a decisão aos fãs por meio de um comunicado publicado no Instagram.

Na nota, foi revelado que Zé Neto está em tratamento contra uma depressão e síndrome aguda do pânico, por isso vai ficar afastado dos palcos.

"Em virtude de um tratamento para depressão e síndrome aguda do pânico, a qual o cantor Zé Neto será submetido, a partir de hoje, 22/08/2024, a agenda da dupla Zé Neto & Cristiano será suspensa nos próximos 90 dias", informara.

Os fãs deixaram mensagens de apoio. "Fique bem José, saiba que estaremos com vocês sempre", disse uma seguidora. "Melhoras! Que Deus abençoe grandemente, que você se recupere", escreveu outra. "Forças. Que se cuide, fique bem e volte somente quando estiver pronto. Estaremos sempre aqui pra recebê-los de braços abertos", falou mais uma.

Vale lembrar recentemente Zé Neto foi afastado dos palcos após ser diagnosticado com pneumonia. Após sua recuperação, ele foi liberado para voltar a se apresentar. "Passando aqui para dar uma notícia maravilhosa e dizer que essa semana ainda já vamos estar de volta nos palcos. O médico já me deu alta, passei um sufoquinho aí, mas, graças a Deus, mais uma vez vencendo. Estamos firmes aí de novo", disse ele.

Sertanejo Cristiano comenta sobre ausência das redes sociais

No último domingo, 18, a dupla Zé Neto e Cristiano se apresentou no Festival Na Praia, em Brasília. Os cantores conversaram com o Portal Leo Dias e comentaram sobre a decisão de fazer sacrifícios durante a quaresma. Cristiano revelou que ficará longe das redes sociais pelos próximos 40 dias.

"Nós cristãos católicos temos a quaresma, né? De Jesus, que é da pós quarta-feira de cinzas, e também tem a devoção a São Miguel Arcanjo. Eu fiz na época para o meu filho Miguel, que ia fazer a cirurgia, e agora é em agradecimento, eu acho que a gente tem que partir para penitências. E a rede social para mim ela tem sido um vício muito grande, sabe? E ela está me levando a outros vícios também. Então eu achei que foi a melhor coisa. Da outra vez eu fiz também, foi tranquilo, mas dessa vez está sendo mais difícil", contou Cristiano. Saiba mais!