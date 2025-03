Preta Gil fala da atual fase da luta contra o câncer: ‘Difícil e complicada’

No programa Domingão com Huck, Preta Gil revela nova fase do tratamento contra o câncer e motivo da viagem para os Estados Unidos

A cantora Preta Gil participou do programa Domingão com Huck, da Globo, e falou sobre o seu tratamento contra o câncer. Ela lida com a recuperação de uma cirurgia de mais de 21 horas para remover tumores da região do abdômen depois de ter sido diagnosticada com tumor no reto. Agora, a artista viajará para os Estados Unidos para seguir com seu tratamento.

Durante o programa, ela desabafou sobre o momento atual da doença em sua vida. " Agora eu entro em uma fase difícil e complicada ”, afirmou.

Então, Preta contou que viajará para os Estados Unidos nos próximos dias para iniciar um tratamento em um hospital de Nova York. Isso porque os médicos brasileiros já fizeram tudo o que podiam por ela. " Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora as minhas chances de cura estão no exterior. E é para lá que eu vou para voltar curada ”, contou.

Inclusive, ela destacou sua fé na cura e afirmou que não vai desistir de lutar contra a doença. "Eu tenho muita coisa para fazer nessa vida. Eu me recuso a aceitar que se findou para mim agora . Eu ainda tenho uma caminhada”, afirmou ela, e completou: "Eu vou [para o exterior] porque eu tenho muito amor à vida. Eu sei que a gente tem que aprender a lidar com a finitude. Tenho muita fé nos meus orixás e nas minhas santinhas, fé na vida, fé no amor”.

Declaração da médica de Preta Gil

Em entrevista ao Jornal O Globo, a médica de Preta Gil, a Dra. Fernanda Capareli, oncologista especializada em tumores gastrointestinais, do Hospital Sírio-Libanês, contou como está a saúde da artista no momento. " A Preta está em recuperação de uma cirurgia de grande porte, e os próximos passos vão depender dos exames de acompanhamento, como ressonância magnética e PET-CT, que deverão ser feitos até o fim desta semana. Não há lesão visível. Esses exames deverão ser repetidos a cada três meses. A cada duas ou três semanas ela tem feito exames de sangue para ver função renal e outras taxas sanguíneas. Depois de um diagnóstico de um câncer, os exames regulares são fundamentais ", afirmou ela.

Então, a doutora ainda comentou sobre quando um paciente com câncer encontra a cura. "O que define se o paciente está curado ou não é o tempo. Na maioria dos tumores, a maior chance de recidiva é nos primeiros 18 meses, período de tempo que chamamos de "golden hour", quando os exames são feitos em intervalos menores. O acompanhamento segue no mínimo por mais cinco anos, e há casos em que tem de ser para sempre. Em meados de abril, Preta deverá voltar ao Memorial Sloan Kettering Cancer Center (hospital de referência no tratamento oncológico nos Estados Unidos), para mostrar os resultados da cirurgia", contou.

