Juliana Oliveira fala pela primeira vez sobre acusação contra Otávio Mesquita: ‘Não foi fácil’

Ex-funcionária do SBT, Juliana Oliveira rompe o silêncio após acusação contra Otávio Mesquita vir à tona com caso na Justiça

A comediante Juliana Oliveira, que é ex-funcionária do SBT, entrou na justiça com uma representação criminal contra o apresentador Otávio Mesquita. Ela o acusa de ter cometido estupro em uma gravação do programa The Noite em 2016. O caso ganhou repercussão na semana passada e ela se pronunciou neste domingo, 30, pela primeira vez.

Em um post nas redes sociais, Juliana não entrou em detalhes, mas afirmou que procurar a justiça foi uma decisão difícil e que quer usar o seu caso para ser exemplo para outras mulheres.

"Não foi fácil! Tornar pública minha dor e buscar justiça foi uma decisão difícil. Neste momento, escolho o silêncio para me resguardar, organizar meus sentimentos, me afastar dos julgamentos da internet e encontrar apoio na minha família. Quando me sentir pronta, vou falar - não para aparecer, mas para encorajar outras mulheres a denunciarem qualquer tipo de abuso”, afirmou.

Na semana passada, os advogados de Juliana informaram para a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, que a artista não tinha consciência da gravidade do que aconteceu na gravação em 2016. “A cultura do silenciamento, reforçada pelo julgamento social e pela descrença das autoridades, muitas vezes impede a busca imediata por Justiça, fatores estes que encarecem a intervenção do Ministério Público para garantir a responsabilização do agressor e impedir que o tempo seja um escudo para a impunidade”, informaram.

Declaração oficial de Otávio Mesquita

Em um vídeo nas redes sociais, Otávio Mesquita falou sobre a acusação. "Hoje eu estou realmente muito chateado, muito triste. Eu fui surpreendido com uma acusação de estupro. Olha que loucura, isso. Eu demorei para entender do que se tratava. No fim, percebi que esta acusação era sobre uma brincadeira na abertura do programa do Danilo Gentili, que foi tudo combinado de maneira informal, onde eu participei como convidado em 2016. Esse programa foi ao ar há quase 10 anos. Nesse período todo, não houve nenhum registro de desagrado ou reclamação, nem mesmo no dia da gravação houve alguma reclamação ou pedido de que ‘não quero que vá ao ar, que seja exibida’. Aliás, sinto muito, que esta cena combinada com o elenco do programa foi mal interpretada", disse ele.

E completou: "Eu digo para vocês: nunca, nem perto de ser tratada como estupro, crime gravíssimo. Isso não. Tomarei as medidas para a defesa da minha honra e também da minha família. Lembrei, para a jornalista que publicou essa matéria, o fato de que a minha ex-mulher na época estava na plateia com o meu filho - como eu ia fazer uma bobagem dessa. Tudo foi ao ar há quase 10 anos. E hoje nasce essa acusação caluniosa contra mim. Que absurdo isso. Sinto muito se exagerei na brincadeira. Agora, vendo o vídeo com olhar dos tempos atuais, sei que não repetiria isso. Naquela época podia brincar muito. A distância entre o que aconteceu no palco e um estupro é gigantesca. Encaminhei o problema para os meus advogados e confesso a vocês que vou manter vocês informados sobre o que aconteceu. Lamento mesmo, mas vocês sabem que é o Otávio Mesquita ao longo desses 65 anos de idade e 40 de televisão, sempre fui uma pessoa brincalhona e sempre respeitei todo mundo, nunca tive um processo. Mas agora estou meio chateado".