Zé Neto e Natália Toscano celebram 16 anos de união: 'Melhor surpresa'

Esposa de Zé Neto, Nathalia Toscano revelou que o cantor falou com sua mãe antes de pedi-la em namoro há 16 anos

Dia de festa para Zé Neto e Natália Toscano! No sábado, 1, a esposa do cantor sertanejo prestou uma homenagem especial ao companheiro, com quem completou 16 anos de união. Por meio das redes sociais, a influenciadora digital recordou como foi o pedido de namoro feito pela dupla de Cristiano.

"Quem é que tá comemorando 16 anos? Metade da minha vida gato, metade da minha vida com você", declarou Natália. "16 anos. Ele me pediu em namoro para a minha mãe, bonitinho. Ela, do jeito que ela é, [disse]: 'Vocês que tem que resolver, vocês que vão namorar'", relembrou a mulher de Zé Neto.

Em seu perfil oficial, Natália Toscano, que acompanhou o marido em uma apresentação durante a madrugada deste domingo, 2, compartilhou um álbum de fotos do casal em celebração à data. "16 anos da melhor surpresa e mais louca da minha vida", escreveu a esposa do cantor sertanejo na legenda.

Vale lembrar que Zé Neto e Natália Toscano oficializaram a união em novembro de 2019, em uma cerimônia de casamento religiosa na igreja São Luiz Gonzaga, em Cedral, cidade perto de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Os dois são pais de José, de 7 anos, e Angelina, de 4.

Cristiano revela que cogitou fim da dupla com Zé Neto

Recentemente, os cantores Zé Neto e Cristiano abriram o coração ao falar sobre o período em que precisaram dar uma pausa nos shows por questões de saúde. A dupla sertaneja passou cerca de três meses longe dos palcos e retomaram as apresentações em dezembro do ano passado.

Em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, Cristiano contou que cogitou colocar um ponto final na dupla com Zé Neto, que estava em tratamento contra depressão na época. De acordo com o artista, ele estava disposto a deixar a carreira na música de lado e chegou a agendar reuniões com os empresários; confira mais detalhes!

