Simone Mendes abre o jogo sobre relação com Simaria: 'É melhor'

A cantora Simone Mendes abriu o jogo sobre como anda a sua relação com a irmã, a cantora Simaria, após o fim da dupla delas

A cantora Simone Mendes foi entrevistada pela apresentadora Ana Maria Braga no programa Mais Você, da Globo, nesta sexta-feira, 28, e falou sobre como anda a sua relação com a irmã, a cantora Simaria, após o fim da dupla delas. Ela garantiu que a convivência delas ficou ainda melhor ao se tornarem apenas irmãs.

As duas trabalharam juntas por mais de 30 anos, mas decidiram seguir caminhos profissionais separadas. Com isso, Simone lançou sua carreira solo e Simaria se dedica à criação dos filhos. No programa Mais Você, a estrela refletiu sobre a potência da parceria delas na vida.

"Depois de alguns anos trabalhando uma carreira linda, eu tenho 3 anos de carreira solo e cantei uns 30 anos com a minha irmã. Foi lindo, foi especial, aprendi muita coisa. Só que, como tudo, um dia chega ao fim . E a gente decidiu cada uma ir para o seu caminho e está tudo certo. Hoje eu tenho 3 anos de carreira solo e estou feliz”, afirmou ela.

E completou: " A melhor parte disso tudo é que nós somos irmãs. É melhor do que trabalhar juntas, é ser irmã. Ela está em casa no churrasco, filhos brincando, um botão da blusa que quebra e vai pegar linha, ela mandou mensagem para mim do puxador da porta, a gente troca figurinhas do dia a dia que não é trabalho, é de vida mesmo. Melhor coisa da vida é ter a minha irmã como minha irmã, como parceira de família , vamos viajar juntas, que saudade que eu tinha de viver esses momentos juntas. A gente trabalhava muito juntas, mas em datas especiais, natal, era o único momento de cada de folga e cada uma ia para um lado. Hoje é vida normal, a gente fazer isso tudo juntas e é muito especial”.

Inclusive, Simone comentou sobre o desafio de seguir na música em carreira solo após passar muitos anos como dupla. "É muito interessante porque antes eu tinha a minha parceira ali, minha irmã, quando você vai para a carreira solo, não tem mais. Quando você entra no palco, no início, eu ficava procurando. É só eu e o público. Eu comecei a entender que era eu, Deus e o público, foco no público e a minha estrada que eu tinha que seguir e continuei. Claro que não é fácil”, afirmou ela.

"Eu acabei descobrindo em mim uma força que eu não sabia que existia. Eu descobri em mim uma mulher que sabe escolher repertório, montar seu show, administrar uma empresa, e outra coisas que eu não conhecia em mim. É especial quando você descobre essa força para enfrentar o mundo. Eu conheço a força que tem dentro de mim”, concluiu.

