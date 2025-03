Filho de Bono Vox, Elijah Hewson faz homenagem ao Brasil no Lollapalooza

O músico Elijah Hewson, filho de Bono Vox, subiu ao palco do Lollapalooza Brasil 2025 com a banda Inhaler

O músico Elijah Hewson é filho do cantor Bono Vox e está no Brasil. Na tarde desta sexta-feira, 28, ele subiu ao palco do festival Lollapalooza Brasil com a banda Inhaler para um show no evento.

O rapaz encantou os fãs brasileiros ao usar uma camiseta com o nome do Brasil e esbanjou simpatia enquanto tocava sua guitarra.

Recentemente, Elijah falou sobre as comparações de ser filho de Bono Vox, que é vocalista da banda U2. "Não sei se [não ser associado a Bono] é o objetivo. Sempre serei filho dele. Não posso mudar isso. E não gostaria. Mas eu acho que o que mudou é que temos nosso próprio tipo de público que não está mais interessado nesse lado das coisas e eles estão mais interessados ​​na música. Nós não temos problemas com pessoas venham nos ver por esse motivo. Tem sido bom", disse ele ao G1.

Você sabia?

O cantor Bono Vox não gosta de escutar as suas próprias canções junto com a banda U2 no rádio, principalmente as que gravou na década de 1980. Astro do rock internacional, ele é muito crítico com seu trabalho. “Eu tento evitar [ouvir minhas músicas]. Se ouvir nossas músicas no rádio, costumo abaixar o volume. Não porque eu não gosto delas ou não acredito nelas. Na verdade, minha voz me irrita. Sempre acho que poderia ter cantado melhor”, contou ele em conversa com a apresentadora Ellen DeGeneres (53).

Mas esse não é o único motivo de ele não querer escutar as músicas. “Eu sou uma espécie de macho, um cara irlandês e, em particular nos anos 80, eu pareço com uma menina”, afirmou.