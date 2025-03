Quem sai hoje no paredão do BBB 25? Enquetes apontam disputa acirrada

Reviravolta na votação das enquetes sobre o paredão do BBB 25, da Globo, promete disputa voto a voto de dois emparedados. Quem sai hoje?

O 11º paredão do BBB 25, da Globo, está dando o que falar e promete uma disputa acirrada entre dois participantes da berlinda. O paredão é disputado por Eva, Joselma e Vinicius, e um deles será eliminado neste domingo, 30. Porém, cada enquete aponta a eliminação de uma pessoa. Veja como está:

A enquete do site CARAS Brasil aponta para a eliminação de Eva. A sister teve 48,73% dos votos dos leitores de CARAS até a tarde deste domingo, 30. Vinicius aparece logo atrás com 38,57% dos votos, e Joselma aparece por último, com 12,70%.

Enquanto isso, a enquete do site Notícias da TV tem um resultado diferente. Por lá, Vinicius lidera a chance de eliminação com 44,34% dos votos. Eva teve 43,77% dos votos e Joselma recebeu 11,88%.

O mesmo cenário foi visto na enquete do site UOL. A votação por lá está com Vinicius na liderança (51,90%), seguido por Eva (44,59%) e Joselma (3,51%). Por fim, a enquete da Coluna Play, no Jornal O Globo, mostra que Eva está com mais chance de ser eliminada, com 57,14% dos votos. Vinicius teve 39,17% e Joselma recebeu 3,69%.

Desse modo, Eva e Vinicius disputam o paredão de forma acirrada - um dos dois deve ser o eliminado deste domingo. Vale lembrar que a única votação válida para eliminar um participante do Big Brother acontece no site Gshow e o resultado só é revelado ao vivo no programa de TV.

Quem deve ser eliminado no 11º paredão do BBB 25? Delma

Eva

Vinicius

Como será o superdomingo no BBB 25?

O BBB 25, da Globo, está na semana turbo do jogo e tudo está mais acelerado. Tanto que o superdomingo promete muitas emoções para os participantes e os telespectadores. Saiba como será:

O superdomingo começará com a eliminação do 11º paredão do BBB 25. Eva, Joselma e Vinicius disputam a permanência no jogo e um deles será eliminado. Vale lembrar que as enquetes na internet apontam para uma disputa acirrada entre Eva e Vinicius na votação.

Logo depois, os brothers e sisters não vão ter muito tempo para superar a eliminação e já precisam agir. Os participantes vão fazer a Prova do Líder e, na sequência, já vão formar o 12º paredão da temporada.

Na terça-feira, 1º, o BBB 25 se despede de mais um participante.

Leia também: BBB 25: Vitória Strada reclama de brother e dispara: 'Decidi que eu não vou'