Jão causa tumulto com sua chegada no Lollapalooza 2025

O cantor Jão é uma das atrações mais esperadas do Lollapalooza Brasil 2025. Veja as fotos de como foi a chegada dele no festival

O cantor Jão já está no Lollapalooza Brasil 2025 e agitou os fãs ao chegar no local. O artista causou tumulto ao desembarcar do carro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e deixou os fãs eufóricos.

Os paparazzi registraram quando o astro ficou rodeado de admiradores assim que chegou ao local do evento, onde fará um show logo mais.

Vale lembrar que Jão está prestes a fazer uma pausa na carreira. Sucesso entre os jovens brasileiros, ele quer reduzir o ritmo de trabalho por um tempo.

Jão no Lollapalooza - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Jão no Lollapalooza - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Jão no Lollapalooza - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Jão no Lollapalooza - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

A pausa na carreira de Jão

O cantor João Vitor Romania, mais conhecido como Jão, anunciou que vai dar uma pausa na carreira em breve. Após encerrar sua turnê que durou quase um ano, o artista contou, em entrevista ao Fantástico, da Globo, que pensa em dar um tempo dos palcos para descansar.

"Quero dar um tempo, quero... virar um fantasma, assim, virar um... curtir, eu quero curtir as coisas, sabe?", confessou ele. "Tipo, um período sabático, assim, você vai fazer?', quis saber a repórter. "Poderia ser, poderia ser... A gente não programou, assim, ah, você vai voltar tal dia. Mas eu também quero fazer coisas, tipo, fazer uma festa com meus amigos e quero só ficar com os meus gatos no sofá, sem fazer nada, assistindo várias coisas", complementou o artista.

"Eu preciso desse tempo, só que eu não queria. Até que todo mundo em volta falou: ‘Não, é uma coisa que você realmente precisa’. Eu sempre subo no palco pensando que talvez possam tirar isso de mim a qualquer momento. É uma coisa que eu deveria tratar. Foi tão difícil chegar ali, depois de quatro álbuns e de sete anos, foi algo que conquistei. Foi uma conquista minha, mas, ao mesmo tempo, o adolescente e a criança em mim têm muito medo de alguém vir e falar: ‘Era só isso mesmo e acabou! Pega suas coisas e vai embora'”, desabafou o artista durante o papo.

Por fim, ele confessou que se emocionou ao falar sobre o assunto. “Gente, estou considerando isso aqui uma terapia, tá? A lágrima chegou aqui e eu segurei. Eu tenho vergonha de chorar, gente. Eu volto e volto maior que o mundo!”, encerrou Jão.

