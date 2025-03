Esposa de Zé Neto chama atenção ao mostrar momento de lazer com a família

Natália Toscano, esposa de Zé Neto, encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar registros das férias em família

Natália Toscano, mulher do cantor sertanejo Zé Neto, encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 11, ao compartilhar um momento em família.

Curtindo alguns dias de férias, a influenciadora digital compartilhou duas fotos em que aparece de biquíni ao lado do marido e dos dois filhos, José Filho, de sete anos, e Angelina, de quatro. "Herança de Deus", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post recebeu vários elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Que grande que eles estão", comentou outro. "Deus Abençoe e proteja vocês sempre, família linda", falou uma fã.

No dia 1º de março, Natália e Zé Neto completaram 16 anos juntos e a influencer recordou o pedido de namoro. "Quem é que tá comemorando 16 anos? Metade da minha vida gato, metade da minha vida com você. 16 anos. Ele me pediu em namoro para a minha mãe, bonitinho. Ela, do jeito que ela é, [disse]: 'Vocês que tem que resolver, vocês que vão namorar'", relembrou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Toscano (@nataliaftoscano)

Mulher de Zé Neto mostra detalhes da comemoração do aniversário do cantor

Natália Toscano usou as redes sociais para mostrar os detalhes da comemoração do aniversário do marido, o cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, que completou 35 anos no dia 9 de fevereiro.

O artista comemorou o novo ciclo na igreja e també ganhou um bolo da família. Em uma das fotos postadas pela influenciadora digital, Zé Neto aparece sorridente ao lado dos filhos, José Filho, de sete anos, e Angelina, de quatro.

"E foi assim que comemoramos sua vida, Zé Neto, buscando Jesus, semeando o amor DELE em nossos filhos! E eu só peço para que ELE te proteja, te dê muita saúde e paz para que você continue brilhando por onde passar. Eu te amo muito e sou grata a Deus pela família linda que formamos! Parabéns pra você nesse novo ciclo que se inicia em sua vida, gato", escreveu a influencer na legenda da publicação. Veja a publicação!

Leia também:Esposa de Zé Neto, Natália Toscano mostra momento religioso com o cantor