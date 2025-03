Beto Barbosa realiza 'cirurgia complexa' e explica diagnóstico: 'A dor é forte'

Já em recuperação, o cantor Beto Barbosa revelou que precisou realizar uma cirurgia nos últimos dias; saiba o que aconteceu

O cantor Beto Barbosa usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 28, para revelar ao público que precisou realizar uma cirurgia complexa nos últimos dias. O artista, que já está em recuperação, informou que retirou quatro hérnias abdominais .

Em seu perfil oficial, Beto publicou um vídeo onde aparece caminhando, com o auxílio de uma enfermeira, pelos corredores do hospital. O famoso atualizou seu quadro de saúde, explicou o diagnóstico e garantiu que, em breve, estará de volta aos palcos.

"Estou no segundo dia de uma cirurgia super complexa do abdômen. Retirei 4 hérnias abdominais com colocação de tela. A dor é forte, mas o procedimento cirúrgico é o único tratamento definitivo disponível nos casos de hérnia da parede abdominal", declarou.

"Dia 30 de abril, em nome de Deus, estaremos de volta com um grande show no encontro do Forró das antigas. Deus abençoe a todos. Obrigado por tudo", completou Beto Barbosa.

Nos comentários da publicação, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao cantor desejando uma ótima recuperação. "Deus te abençoe sempre. Fico daqui, emanando energia positiva para você", escreveu uma seguidora. "Que sua recuperação seja breve e sem complicações", disse outra. "Melhoras, querido!", falou uma terceira.

Beto Barbosa colocou stent no coração após se curar do câncer

Após vencer um câncer de bexiga e próstata em fevereiro de 2024, Beto Barbosa revelou que precisou colocar um stent no coração após ter as 'artérias comprometidas'. O cantor deu a declaração durante participação no Encontro com Patrícia Poeta em abril do mesmo ano.

"Eu sofri muito com essa doença. É uma doença de alto impacto e você precisa abrir mão de muita coisa. Quando eu peguei o câncer, o médico falou: Você fuma? Então realmente foi por conta do cigarro. Muitas coisas que eu tive na minha saúde durante o tempo por conta do cigarro", iniciou o artista.

"Eu fumei desde os 15 anos. Até coloquei um stent no meu coração agora em março [de 2024]. E sem sentir nada. Fui fazer exames de rotina e estava com as artérias comprometidas", completou. Vale lembrar que o famoso foi diagnosticado com a doença em 2018 e passou por um tratamento intensivo em 2019, quando ficou internado por oito meses. Já curado, Beto relata que passou a enxergar a vida com outros olhos.

